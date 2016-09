Si le dijeran que su equipo va a cambiar de nombre pensaría que le toman el pelo. Más aún si le dicen que va a tener nombre de una cadena de alimentación. El Zenit de San Petersburgo es noticia es todo el mundo y no por sus resultados deportivos. Según informan varios medios rusos, Burger King habría realizado una millonaria oferta para cambiar el nombre del equipo, por el de 'Zenit Burger King' o 'Zenit de San Petersburger King'.

No parece que al equipo ruso le falte dinero tras las ventas millonarias de Hulk y Garay, dos de sus jugadores más emblemáticos. Sin embargo, las redes se han hecho eco rápidamente de la carta enviada por la popular cadena de hamburguesas al Zenit, filtrada supuestamente por periodistas rusos. Todavía no hay confirmación oficial de que la oferta haya sido rechazada, aunque varios medios ingleses lo dan ya por hecho. ¿Será posible este hecho en unos años?

Burger King has offered around 500M roubles to rename Zenit to Zenit-Burger King. That's crazy! pic.twitter.com/0MkSD1cOTG