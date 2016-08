La camiseta del Irauli, la más solidaria de Gipuzkoa

En estos tiempos están muy extendidas afirmaciones tales como que el fútbol se ha mercantilizado en exceso, que ya no es lo que era, que el dinero se ha cargado el deporte. Así lo demuestran, por ejemplo, las camisetas de los clubes, que venden sus espacios más privilegiados al mejor postor.

El Manchester United recibe más de 50 millones por temporada de la marca norteamericana de automóviles Chevrolet, mientras Barcelona y Real Madrid, con Qatar Airways y Fly Emirates, sobrepasan los 30 millones. Los casos más cercanos de la Real y el Eibar, con Qbao.com y Avia, alcanzan el millón y medio millón, respectivamente.

A otro nivel, en el último escalón del amateurismo, o en el primero, como se prefiera ver, se encuentra el Irauli. Este club deportivo donostiarra que cuenta con dos equipos de fútbol y otros tantos de baloncesto, en categorías regionales, ha apostado por algo que no suele ser habitual. Dejar de ingresar dinero. El año pasado se quedaron sin patrocinador principal en las camisetas, y ante esa tesitura decidieron cubrir el hueco que se les había quedado con una causa social.

El presidente del Irauli, Jon Lasa, comenta que tras reunirse con la junta directiva valoraron que Stop Desahucios Gipuzkoa podía ser una buena elección. «Reclaman una vivienda digna y en el club son 70 chavales con problemas para emanciparse y nos pareció que era bastante adecuado ofrecérselo a ellos. Le llamamos a Joseba Salegi, portavoz de la plataforma, que había jugado en el equipo cuando empezó, y nos llevó a una asamblea a plantear el tema».

Salegi recuerda que desde la plataforma lo vieron con buenos ojos y no hubo ningún problema. «Jon y otro miembro de la junta plantearon su propuesta ante la asamblea, que dio el visto bueno sin objeciones. Es más, recibieron un acalorado aplauso. Un gesto de este tipo a la gente afectada le viene de perlas. Tuvo una acogida excelente. El problema de los desahucios no se ve de forma tan evidente por la calle, de esta forma se hace más visible».

Donde hubo más recelos a esta alianza fue dentro del mismo club, reconoce el propio Lasa. «Al principio hubo gente a la que no le parecía excesivamente bien. Nosotros también tuvimos que hacer una asamblea, este es un club muy democrático. Se discutió y la gestión de la junta quedó aprobada con un voto en contra solo. A algunos les parecía que era meterse en política, pero me parece que conseguir contratos con países que no respetan los derechos humanos sí que es meterse en política».

Rechazaron otra oferta

La financiación del Irauli recae ahora en 240 socios que pagan 20 euros al año y en pequeñas publicidades de comercios de Amara, que pagan 100 y 150 euros. «Hemos perdido ingresos, pero estamos encantados, hemos conseguido cuadrar el presupuesto sin cobrar esos espacios y ya está. Estamos muy satisfechos de llevar a Stop Desahucios», apunta Lasa.

Lo inusual del asunto no ha pasado desapercibido por los campos de fútbol y las canchas de baloncesto guipuzcoanas. «Es cierto que algunos preguntan a los chavales a ver cómo es eso. Sí que llama un poco la atención. Como curiosidad, cuando salió, tuvimos muchas felicitaciones de plataformas de Stop Desahucios de mil sitios».

Todo podría haber sido bien distinto si en septiembre del año pasado hubieran aceptado a última hora la oferta de una empresa que ponía dinero encima de la mesa. «Fuera de plazo nos quisieron comprar el espacio, pero ya se había dado la palabra. La junta directiva se negó en rotundo y este año vamos a seguir igual».

El Irauli, salvando las distancias, recuerda el caso del Rayo Vallecano, cuando hace dos años ayudó económicamente a pagar el alquiler de una vecina de 85 años desahuciada de su hogar de Vallecas. «Igual nos parecemos un poco, no nos desagrada la comparación», bromea el presidente del Irauli.