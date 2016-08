Cuando los futbolistas se creen filósofos

No tiene que ser fácil estar expuesto a los medios de comunicación durante prácticamente todo el día. Por eso, y sin ánimo de justificarles, puede ser hasta normal que de vez en cuando los futbolistas suelten frases que ni al más sabio de los filósofos se le ocurrirían. O mejor dicho, ni al mismísimo Rajoy...

Gracias a este artículo, podrás descubrir alguna de ellas. Comencemos:

En décima posición tenemos a Phil Neville. El exjugador del Manchester United y ayudante en el Valencia demostró que de geografía sabe un rato diciendo que «los brasileños son de Sudamérica y los ucranianos, por tanto, serán mas europeos».

En novena posición aparece el más agradecido de todos. Altobelli, ex del Inter de Milán, se acordó de sus padres cuando le iba bien. Se acordó mucho. Quizás demasiado... «Quiero agradecer a mis padres todo lo que he hecho en mi carrera, especialmente a mi padre y a mi madre».

En octava posición llega el hombre al que sus amigos no contaban ningún secreto. Normal... «Del país (al que iba a ir a jugar) no puedo contarles nada... Solo puedo adelantarles que se trata de un equipo brasileño». Murci Rojas, normal que no confíen en ti.

En séptimo lugar os presentamos al chileno Héctor Puebla, un futbolista que conoce muy bien su cuerpo. «¿Cómo puede ser que corra tanto? ¿Cuántos pulmones tiene?», le preguntaron. No lo dudó: «Uno, como toda la gente, ¿no?».

En sexta plaza del ránking llega el filósofo entre los filósofos. Y no hablamos de Pep Guardiola. Nos referimos a Ronaldo. «Perdimos porque no ganamos». No aclaró si empataron...

En quinta posición aparece Ugo Ehiogu, el hombre más feliz del mundo para aquellos que no le conozcáis. «Estoy tan feliz como uno puede estar. Pero he estado más feliz».

Nos aproximamos ya al top3, pero antes, en cuarto lugar nos topamos con otro experto en geografía. «Me gustaría jugar en un equipo italiano. Como el Barcelona». Mark Draper sabía lo que decía.

La medalla de bronce se la lleva Mark Viduka. Cuando jugaba en el Newcastle, el atacante demostró sus dotes como matemático. «No me importaría perder todos los partidos, siempre y cuando ganemos la liga».

La plata (y no por una, sino por muchas) se la lleva Sergio Ramos. Os dejamos una de las mejores.

Y el oro, el premio a futbolista más simpático, se lo lleva... ¡Joaquín! El italiano es lo suyo...