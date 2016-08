Llopis: «El portero tiene que tomar decisiones en el juego colectivo»

A nuestro protagonista de hoy no se le pasó por la cabeza que un día sería el preparador de porteros del equipo campeón de la Champions, pero es que el trabajo abnegado de Luis Llopis (Hernani, 1964) le ha llevado a ser uno de los técnicos más cotizados en su campo. Su pelea por hacer que el portero se involucre más en el juego de conjunto ha encontrado respuesta satisfactoria y hoy son jugadores que no solo se limitan a parar balones, sino que forman parte importante del juego de un equipo.

- Muchos años lejos de Hernani.

- Hace doce años le puse ruedas a la maleta y empecé a viajar por diferentes ciudades para entrenar porteros de varios equipos, después de un par de años aquí en el Hernani. En mi dilatada trayectoria de preparador de porteros aquí estuvimos con Iñaki Sena, Fermín Cuesta, Imanol Garmendia, pasamos por la época de Copi Lacasa con Josetxo Mendiluce, y estos dos me llevaron después al Real Unión, que fue donde empecé a enfocar mi trayectoria, a querer innovar en esto investigando el análisis del entrenamiento. A partir de ahí fueron apareciendo las cosas, con la inquietud de cada uno, la ayuda de los distintos técnicos, y fui creciendo de manera que aquí estoy con la Champions, que pudimos festejar con todos los componentes del Real Madrid y yo personalmente con mi mujer y mi hijo. Todo magnífico.

- ¿Cómo fue aquel momento?

- La verdad es que tuvimos doce días para preparar la final de la Champions y se hizo un poco largo. El partido lo empezamos bastante bien, con la posesión de balón, haciendo cositas, luego nos empezaron a hacer daño pero nos adelantamos y al final el partido en empate, para llegar al trabajo de los penaltis, que también hay que trabajarlos aunque parezca que no. Tenemos la fortuna de contar con jugadores con mucha técnica en el Real Madrid y un gran portero, porque tanto Keylor Navas como Kiko Casilla son bastante buenos en esa faceta... Y aquí estamos, con la Copa en el bolsillo y dispuestos a triunfar en la nueva temporada que ya hemos empezado con otro título, la Supercopa de Europa.

- Cuando llegó eso de los penaltis, que cada vez parece menos lotería, ¿rezó mucho?

- Trabajamos mucho los penaltis, como lo hicimos antes contra el Manchester, la Roma o el Wolsburgo, por si era necesario recurrir a ellos. Fue en la final. El partido se estudia en completo y también se mira una opción posible que es la de los penaltis, que premia a quien los trabaja.

- ¿No me querrá decir que le comentó a Keylor que Juanfran iba a estrellar el suyo en el larguero?

- Hombre, hasta eso no. Nosotros damos la información, con vídeos o con gráficos, secuencias con repeticiones... Al final ayudas con la información lo mejor que puedes, porque no estás en un amistoso, sino en una final de Champions. Te sorprendería mucho ver secuencias que se repiten y que te ayudan a conocer por dónde puede tirar el rival con más frecuencia. Está claro que tú aportas la información y al final decide el que juega. Lo mismo que informas al portero, también les pasas la información a los jugadores de los comportamientos de los porteros en distintas situaciones, de ahí que el análisis resulta muchas veces importante para alcanzar el resultado, aunque es verdad que no es lo mismo cualquier partido que una final y las imágenes nos ayudan mucho.

- ¿Qué le dijo a Navas en la final?

- Se dice que somos un poco psicólogos porque estamos mucho tiempo con los porteros, mientras que el entrenador tiene que atender a más jugadores y los preparadores de porteros compartimos más tiempo con ellos. Nuestro mensaje siempre tiene que ser el que quiere el entrenador. Hemos analizado el rival y sus comportamientos técnico-tácticos, tanto individuales como por líneas, el balón parado y cómo lo podemos contrarrestar. Hoy en día las nuevas tecnologías te ayudan mucho y tampoco se trata de cansar con información, sino desglosarla bien y eso les ayuda mucho. Yo conocía a Keylor de la etapa en el Levante y le preparamos situaciones de finalizaciones, porque no es lo mismo el recorrido que hace Juanfran para centrar o el de Filipe Luis, éste hace más conducción y el otro es más progresivo, más rápido y más de centro. El video te da mucha información y ahí tienes que calibrar también, porque unos jugadores quieren que se lo digas todo y otros prefieren que les digas lo justo, porque repito que al final el que decide cómo actuar en cada situación es el que juega.

- Habla de nuevas tecnologías, pero no existían cuando decidió dedicarse a esto...

- De lo que yo estoy orgulloso es de haber peleado por la implicación táctica del portero en el juego colectivo. El portero tácticamente tiene que dar respuestas en los partidos a situaciones del juego que tienen que estar entrenadas. El juego es táctica que practicas con compañeros y contrarios y mi gran pelea desde el principio era que el portero tiene que tomar decisiones en el juego y esas decisiones vienen desde el que tiene el balón y las opciones que hay para jugarlo, algo que no se puede hacer fuera del contexto con un entrenador de porteros que se limita a lanzar los balones a izquierda y derecha, sin más, porque con eso trabajas una secuencia técnica de cómo se recupera después de tirarse a un lado u otro, pero tiene que haber más, no nos podemos parar solo en eso. Por eso hay que grabarles mucho aunque te digan que no, porque todo se aprende con la imagen. Mi hermano Martín me ayudó a hacer en Zubieta más de quinientas fotos de las secuencias técnicas de cada portero para luego trabajarlas... Todo es para ser mejor en el campo.

- ¿Todo eso lo pensó defendiendo la portería del Hernani?

- Yo he tenido grandes entrenadores, entre ellos Josetxo Mendiluce, que me hizo pensar mucho en el juego para evitar las situaciones antes de tener que afrontarlas directamente, participar indirectamente sobre el balón, porque conociendo el juego puedo evitar situaciones del juego del rival. Hoy en día se implica más al portero, pero esa idea la traemos desde hace mucho. Molina no es portero de hoy y era un gran portero, Busquets tenía un gran juego con el pie, apoyaba a un lateral presionado y tácticamente nos decía algo que había que ver. Van der Sar en la construcción con el Ajax también nos invitaba a entrenar algo distinto... A través de Javier Zubillaga, que en mi etapa en el Real Unión me ayudó mucho a planificar, a programar y a llevar un control de estas ideas que iba teniendo, me hizo ver que tenía que fijarme en cómo entrenaban en otros sitios, empecé a moverme y son la inquietud y las ganas de compartir para crecer las que me han llevado a donde estoy.

- ¿Todavía le queda por aprender?

- Claro que sí. Este año he aprendido muchísimo. Hasta enero llevaba la metodología de los porteros en el Real Madrid, la planificación por ciclos de todas las etapas y llegó la llamada de Zidane, con el que coincidí en el Castilla también. Qué te voy a decir, aprendes mucho de todos, de los entrenadores y de los jugadores también. Hay que escuchar mucho. Por ejemplo, en el Mallorca jugaba Aouate y Juan Calatayud, que era suplente, me enseñó un montón de cosas.

- Caparrós se lo llevó.

- He tenido la suerte de estar ocho años con él y aprendí mucho observando y analizándole. Me dio mucha oportunidad participando en sus entrenamientos, desde el Athletic al Neuchatel suizo, de donde salimos corriendo pero fue una buena experiencia. También aterrizamos en Mallorca, luego en el Levante y conseguimos que al portero se le dé más responsabilidad tanto en defensa como en ataque. Por eso hay que estudiar más, pero como es lo que nos gusta...

- ¿Cómo es la relación con los porteros?

- El preparador de porteros nunca es la niña bonita del cuerpo técnico. Eres un colaborador del entrenador principal y el mensaje irá enfocado para una situación concreta o para un determinado rival, porque todo está estudiado. Que si en lugar de tirarte tienes que estar más adelantado para evitar un pase interior, por ejemplo.

- Me da la sensación de que con Zidane es algo más que el hermano pequeño del cuerpo técnico...

- Estoy muy contento de la participación que me da en el equipo. Hay jugadores que conozco de antes porque estaban en la cantera cuando estuve en el Castilla. Zidane quiere también aprender cada día y esa es una postura importante para el grupo.

- ¿Cómo es el Madrid por dentro?

- Un cañón. Sabes que yo me amoldo a donde esté y para mi son tan válidos los jardineros que cuidan el césped como el resto de componentes del club. Yo guardaba un grato recuerdo de cuando estuve en el Castilla. Me llamó Ramón Martínez y aquí estoy, intentando aportar, que es lo que me gusta.

- ¿Y ese vestuario?

- Al contrario de lo que muchos dicen, es un vestuario muy divertido. Los jugadores son muy trabajadores y sí que tengo que admitir que todo el entorno en un club así entra mucho en el desarrollo ambiental, con el marketing y demás, pero ellos son mucho más normales, más alegres y disciplinados de lo que se comenta desde fuera. ¿Viste a Bale como tiró el penalti en la final pese a cómo estaba o a Modric, que es un pedazo de jugador que se parte el alma... Es un buen vestuario que han entendido el mensaje que quiere Zidane para su modelo de juego. Vamos a ver cómo se nos da la nueva Liga.