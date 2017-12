Ciclismo Xuban Errazkin ficha por el Vito Feirense portugués Xuban Errazkin, con el Boavista esta temporada. El corredor usurbildarra de 21 años está «motivado para dar un paso adelante en mi carrera y consolidarme en el mundo profesional» IÑAKI IZQUIERDO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 21 diciembre 2017, 13:14

Xuban Errazkin ha fichado por el Vito Feirense, un equipo Continental portugués al que llega del también luso Radio Popular Boavista. El corredor usurbildarra, de 21 años, afrontará de esta manera su segunda campaña como profesional.

«Estoy contento con el fichaje», explica Errazkin. «Estaba en contacto con este equipo desde hacía tiempo, pero mi objetivo era intentar dar el salto de categoría y subir a Continental Profesional. Ha habido y hay interés de algún equipo, pero lo cierto es que estamos casi en enero y no podía esperar más. Me he decidido a fichar por el Vito Feirense y creo que es una buena oportunidad. Tal como está es ciclismo, es importante consolidarse en el profesionalismo».

SUS DATOS Nació en Usurbil el 25 de agosto de 1996 tiene 21 años. Esta temporada ha ganado la clasificación sub 23 de la Copa de Portugal con el Radio Popular-Boavista, equipo Continental luso. Pasó a profesionales tras militar su última campaña amateur en el Parking Geltokia zarauztarra y en el Baqué y ser stagiaire en el Willier. Empezó en el ciclismo con 12 años en el Buruntzazpi de Usurbil.

El equipo es Continental, como el Boavista del que procede. «Son de la misma categoría pero con este fichaje voy a dar un paso adelante en mi carrera, porque vamos a tener el mismo calendario del año pasado pero con salidas al extranjero, como a Francia. Estoy contento».

Errazkin explica que «el equipo tenía interés desde hace tiempo, me conocían por mis buenos resultados en la Copa de Portugal. También me conoce el director, Joaquim Andrade, que es otro motivo para haber fichado por ellos. Tenía esperanza de poder hacer un hueco en un Continental Profesional, pero la espera me estaba generando inquietud y no podía seguir esperando. La tranquilidad que te da tener asegurado el futuro cuenta mucho para poder prepararte mejor, hacer las cosas bien».

El corredor usurbildarra mantiene la esperanza de lograr una plaza en un equipo Continental Profesional en un plazo relativamente breve, y ese es su objetivo. El Vito Feirense es un equipo de nueva creación aunque ya existió en los años 90 del siglo pasado. La primera concentración tendrá lugar a principios de enero.

Continuidad

Errazkin vuelve a Portugal para su segundo año en profesionales, después de una primera temporada «buena, pero en la que no he podido dar todo lo que esperaba debido a la caída que sufrí, en la que me fracturé el cúbito y el radio. Me impidió disputar la Vuelta a Portugal, la carrera más importante del calendario, y me dejó con algo más de veinte días de competición, cuando contaba con disputar entre 40 y 50. Este año espero poder tener continuidad y ofrecer mi nivel».

El usurbildarra espera llegar fino al inicio de temporada, donde las vueltas a Alentejo y Algarve serán dos puntos fuertes. «Espero poder correr la Vuelta a Portugal, muy importante para el equipo. También tenemos que conocer el calendario que haremos fuera».

Su equipo destacó ayer que «Xuban Errazkin se estrenó en el pelotón nacional en 2017. Se adaptó de forma excelente, ganando la Copa de Portugal sub 23 y siendo cuarto en la Copa de élites. También se destacó como mejor sub 23 del ranking portugués».