«Ya no sé si he vuelto más fuerte incluso que antes...»

Alejandro Valverde agota los adjetivos con su victoria en Las Canteras, que deja sentenciada la Vuelta a Valencia IÑAKI IZQUIERDO Domingo, 4 febrero 2018, 09:11

«Vuelvo igual que antes, o no sé si incluso más fuerte. No sé si me han metido un par de caballos más al ponerme los tornillos en la operación». Alejandro Valverde (Movistar) ha agotado todos los adjetivos en su regreso al pelotón, siete meses después de su grave caída en el Tour. Necesitó solo cinco días de competición para ganar por primera vez, en esta misma Vuelta a la Comunidad Valenciana, y ayer, en la etapa reina, asestó un golpe en la llegada en alto a Las Canteras que dejó la ronda levantina vista para sentencia.

A los 37 años, el murciano no solo ganó sino que lo hizo al más puro estilo Valverde, demostrando que mantiene sus virtudes intactas. A medio kilómetro de meta, apuntilló a Adam Yates, que lo había probado un par de veces dentro del último kilómetro, siempre por encima del 12%. Esa aceleración letal que le ha acompañado toda su carrera no le ha abandonado ni con los años ni por la grave lesión.

La etapa fue durísima, con ataques por todas partes, en los que se implicaron figuras como Visconti o Kwiatkowski. Astana ejerció el dominio de la carrera y no permitió alegrías a la escapada que finalmente pudo hacer algo de camino, donde se colaron Jon Ander Insausti (Fundación Euskadi) y Héctor Sáez (Euskadi-Murias). El mutiloarra está haciendo un esperanzador principio de temporada, muy activo y metido en todas las guerras. Debe ser el referente de su equipo y lo está siendo.

En meta, Valverde explicó que «todo el día ha sido impresionante. Se ha salido rapidísimo y nos han atacado por todos los lados. Sobre todo Sky con Kwiatkowski. Lo bueno es que mis compañeros han logrado mantenerse delante y así hemos podido controlarlo muy bien. Al final tenía que rematar la gran faena de todo el equipo. El triunfo me sabe fenomenal. Sigo como líder y ya segunda victoria en apenas siete días de competición... Ya no sé si he vuelto más fuerte incluso que antes».

Hoy, última etapa propicia de nuevo para el sprint que coronará a Valverde como vencedor final.

De Bie gana en Bessèges

El belga Sean de Bie, sobrino del excampeón del mundo de ciclo-cross Danny de Bie, ganó ayer la cuarta etapa de la Estrella de Bessèges gracias a un ataque a 500 metros de la meta. Marc Sarreau (FDJ), vencedor de dos etapas, se mantiene como líder de la prueba. Cyril Barthe (Euskadi-Murias) entró en el grupo de cabeza y su compañero Mikel Iturria abandonó.

Mientras tanto, en Australia el colombiano Esteban Chaves (Mitchelton) se alzó con el liderato del Herald Sun Tour, la carrera por etapas más antigua de Australia, merced a su triunfo en solitario en Lake Mountain. Chaves, que regresa a una carrera por etapas tras el accidente que sufrió en octubre durante el Giro de Emilia y que le provocó la fractura de la escápula derecha, cimentó su triunfo de ayer con un potente ataque a falta de 17 kilómetros para el final.

Por otra parte, Valentin Ferron (Vendée U) ganó ayer les Boucles de l'Essor, primera prueba de l'Essor Basque, de 116,5 kilómetros entre Boucau y Tarnos. Su equipo copó las cuatro primeras posiciones. El antzuolarra Aritz Kortabarria (Grupo Eulen) fue el mejor vasco, en el puesto 17º.