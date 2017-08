Séptima etapa Mohoric se hace 'mayor' en Cuenca Mohoric celebra la victoria de etapa. / EFE El esloveno del UAE Team Emirates, campeón del mundo juvenil y sub'23, remató la fuga con un ataque en el Alto del Castillo COLPISA Viernes, 25 agosto 2017, 18:24

No hay etapa tranquila en la Vuelta España. La séptima etapa, con final en Cuenca y la más larga de la presente edición, fue protagonizada por una escapada mútiple que decidió probar fortuna a falta de 180 kilómetros de la línea de meta. Parecía un riesgo enorme pero el que no arriesga no gana. Eso sí, sólo uno de los que arriesgtó se llevó el gatro al agua en la meta de Cuenca y fue Matej Mohoric (UAE Team Emirates).

El propio Mohoric y Alexis Gougeard volvieron a acelerar en la subida al alto del Castillo, a pocos kilómetros de meta y forzaron que el grupo de escapados se rompiera para formarse un grupo de cuatro ciclistas en la cabeza: Thomas de Gendt (Lotto-Soudal), Pawel Poljanski (BORA), José Joaquín Rojas (Movistar) y el ciclista esloveno.

Un nuevo acelerón de Matej Mohoric le hizo cocger unos metros que fueron aumentando con el paso de los kilómetros hasta conseguir la diferencia suficiente para conseguir la victoria de etapa y aventajar en 16 segundos a los tres ciclistas que le perseguían. Además, y gracias a la diferencia que habían conseguido con el grupo del líder, 8'37'', el esloveno del UAE Team Emirates, campeón del mundo juvenil y sub'23, avanzó muchos puestos en la claficicón general.

Entre los favoritos no se marcaron diferencias y Chris Froome (Sky) conserva el jersey rojo de líder de la clasificación general con una ventaja de 11 segundos sobre el colombiano Esteban Chaves (Orica) y 13 respecto al irlandés Nicolas Roche (BMC).

Este sábado se disputará la octava etapa de La Vuelta a España, que tendrá lugar desde Hellín hasta Xorret de Catí. Una jornada que acabará casi en alto con un puerto de primera categoría en el Alto de Xorret de Catí. Anteriormente pasarán por el Puero de Biar y el Puerto de Onil, ambos de tercera categoría.

Clasificación de la 7ª etapa

1. Matej Mohoric (SLO/UAE Team Emirates) 4:43:35.

2. Pawel Poljanski (POL/BORA-hansgrohe) a 16''.

3. JOSÉ JOAQUÍN ROJAS (ESP/Movistar) m.t.

4. Thomas De Gendt (BEL/Lotto-Soudal) m.t.

5. Alessandro De Marchi (ITA/BMC Racing) 27''.

6. Floris De Tier (BEL/LottoNL-Jumbo) m.t.

7. Jetse Bol (HOL/Manzana Postobon) 29''.

8. LUIS ÁNGEL MATÉ (ESP/Cofidis) 1'21''.

9. Anthony Perez (FRA/Cofidis) 1'32''.

10.Arnaud Courteille (FRA/FDJ) m.t.

Clasificación General.

1. Chris Froome (GBR/Sky) 27:46:51.

2. Esteban Chaves (COL/Orica-Scott) a 11''.

3. Nicolas Roche (IRL/BMC Racing) 13''.

4. Tejay van Garderen (USA/BMC Racing) 30''.

5. Vincenzo Nibali (ITA/Bahrain-Mérida) 36''.

6. DAVID DE LA CRUZ (ESP/Quick-Step Floors) 40''.

7. Jetse Bol (HOL/Manzana Postobon) 46''.

8. Fabio Aru (ITA/Astana) 49''.

9. Adam Yates (GBR/Orica-Scott) 50''.

10.Michael Woods (CAN/Cannondale-Drapac) 1'13''.

.../...

24.ALBERTO CONTADOR (ESP/Trek-Segafredo) 3'10''.