Froome se viste de rojo en Andorra

El británico Chris Froome (Sky) aprovechó el primer contacto de la Vuelta a España con la montaña para colocarse líder, este lunes en la tercera etapa disputada entre Prades y Andorra la Vella, que ganó Vincenzo Nibali (Bahrain).

El 'tiburón' italiano se impuso en la meta en un 'sprint' de varios favoritos, por delante del español David de la Cruz (Quick Step) y de Froome, cuyo equipo le había ido preparando el terreno imponiendo un fuerte ritmo en los diez últimos kilómetros de carrera.

Froome dio el golpe en una etapa que resultó devastadora para varios grandes nombres como Alberto Contador, que llegó a más de dos minutos del ganador de la etapa y está ahora en la 30ª posición de la general, a tres minutos y 10 segundos del británico.

"Las sensaciones han sido malísimas, no sé qué me sucede, no sé a qué es debido, me he sentido superflojo", dijo Contador tras la etapa.

"Esperemos que se trate de un mal día a consecuencia de la falta de competición", añadió el 'Pistolero' de Pinto, que ha sufrido un duro golpe en sus ambiciones de despedirse de la competición a lo grande.

En la general, por detrás de Froome, que arrebató el maillot rojo al belga Yves Lampaert (Quick Step), se sitúan ahora De la Cruz, segundo, y el irlandés Nicolas Roche (BMC), tercero, ambos a dos segundos del líder.

Nibali es quinto a 10 segundos del británico y el colombiano Esteban Chaves (Orica), sexto a 11 segundos.

"Sienta estupendamente"

"Sienta estupendamente volver a ponerse el maillot rojo", dijo Froome tras la carrera a TVE, recordando: "He trabajado mucho para estar aquí después del Tour, así que estoy muy contento de verme en esta posición".

"No espero mantenerlo todo el tiempo hasta el final, pero voy a intentarlo", añadió el ganador del pasado Tour de Francia, que busca su primera Vuelta y que se había enfundado el maillot de líder de la ronda española por última vez en 2011.

Tras una larga escapada de ocho corredores que marcó la primera parte de la etapa por las sinuosas carreteras pirenaicas entre España, Francia y Andorra, el alto de la Rabassa, de 1ª categoría, sirvió para empezar a hacer una primera selección a 30 km de la meta.

El Sky, que se había encargado de imponer un fuerte ritmo en la subida a ese puerto, volvió a aparecer en La Comella, la última dificultad montañosa del día, con rampas de más del 8%.

A 7 kilómetros de la meta, Froome lanzó un ataque al que sólo pudo responder el colombiano Chaves.

En la bajada saltaron tras ellos el italiano Fabio Aru (Astana) y el francés Romain Bardet (AG2R) para formar un grupo, alcanzado en el último kilómetro por otro pequeño conjunto de hombres como Nibali o De la Cruz.

Nibali, ganador de la Vuelta en 2010, se lanzó a medio kilómetro de la meta sorprendiendo al resto de corredores para acabar llevándose la etapa.

Este martes tendrá lugar la cuarta etapa de la ronda española entre Escaldes, en Andorra, y Tarragona, un recorrido de 198,2 km con un único puerto de 3ª categoría.

Clasificación de la 3ª etapa

1. Vincenzo Nibali (ITA/Bahrain-Merida) 4:01:22.

2. David de la Cruz (ESP/Quick-Step Floors) m.t.

3. Chris Froome (GBR/Sky) m.t.

4. Romain Bardet (FRA/AG2R La Mondiale) m.t.

5. Esteban Chaves (COL/Orica-Scott) m.t.

6. Fabio Aru (ITA/Astana) m.t.

7. Nicolas Roche (IRL/BMC Racing) m.t.

8. Tejay van Garderen (USA/BMC Racing) m.t.

9. Domenico Pozzovivo (ITA/AG2R La Mondiale) m.t.

10.Michael Woods (CAN/Cannondale) m.t.

.../...

37. Alberto Contador (ESP/Trek-Segafredo) 2'33''.

Clasificación de la general

1. Chris Froome (GBR/Sky) 8:53:44.

2. David de la Cruz (ESP/Quick-Step Floors) a 2''.

3. Nicolas Roche (IRL/BMC Racing) m.t.

4. Tejay van Garderen (USA/BMC Racing) m.t.

5. Vincenzo Nibali (ITA/Bahrain-Merida) a 10''.

6. Esteban Chaves (COL/Orica-Scott) a 11''.

7. Fabio Aru (ITA/Astana) a 38''.

8. Adam Yates (GBR/Orica-Scott) a 39''.

9. Domenico Pozzovivo (ITA/AG2R La Mondiale) 43''.

10.Romain Bardet (FRA/AG2R La Mondiale) 48''.

.../...

30.Alberto Contador (ESP/Trek-Segafredo) 3'10''.