Etapa 17 Los Machucos dejan la Vuelta abierta Froome. / Afp Chris Froome sufrió en las rampas del puerto de categoría especial y Contador, que atacó, terminó segundo en la etapa que ganó Denifl COLPISA MADRID Miércoles, 6 septiembre 2017, 19:29

La hoja de ruta de la Vuelta tenía marcada en rojo la 17ª etapa con salida en Villadiego y final en Los Machucos y con razón. El inédito puerto de categoría especial con 7,3 kilómetros al 8,8% de pendiente media y rampas de hasta el 28% cumplió con las previsiones y fue un espectáculo de ciclismo.

Alberto Contador (Segafredo), fiel a su actitud en la que va a ser su última carrera como profesional, atacó en las primeras rampas y empezó a superar corredores en unas rampas de infarto.

Por delante, Stefan Denifl (Acqua Blue) se había quedado solo tras dejar a sus compañeros de escapada y aguantó como pudo las rampas de Los Machucos, atestadas de público. El triunfo de etapa fue para él, seguido de Alberto Contador.

Más información Narración y clasificaciones

Por detrás, Chris Froome (Sky) pasó muchos apuros desde las primeras rampas del puerto cántabro y se dejó en la línea de meta más de un minuto con el español y 41 segundos con Vincenzo Nibali (Bahrain), que entró junto a Miguel Ángel López (Astana) e Ilnur Zakarin (Katusha), que se coloca en cuarta posición a tan solo 12 segundos de la tercera plaza que mantiene Wilco Kelderman (Sunweb).

A pesar de ello, el británico mantiene el maillot rojo, aunque con menos ventaja sobre sus perseguidores. La segunda plaza es para Nibali a 1'16'', la tercera para el holandés Wilco Kelderman a 2'13'' y Zakarin es cuarto a 2.25. Alberto Contador se mantiene quinto pero a 3'34'' del líder.

Contador: "Ha habido de todo: cabeza, corazón y piernas"

Finalizada la jornada, Contador se mostró satisfecho con su actuación. "Creo que ha sido una buena etapa, especialmente porque había que apretar los pedales y las piernas respondían. Notaba que me ponía de pie y la bicicleta tiraba hacia adelante. Sabía que la rueda a seguir era la de Miguel Ángel López", indicó.

Reconoció el de Pinto que siguió al colombiano y después fue a por la victoria de etapa, que acabó llevándose Denifl. "He remontado hasta llegar a él, he ido cómodo detrás suyo, y cuando le he visto sufrir en una rampa, no lo he dudado. Ha sido una lástima no poder conseguir la victoria de etapa, sobre todo pensando en el equipo y la afición, pero quedan tres días duros por delante y a ver qué podemos hacer", manifestó.

El madrileño se acercó al tercer cajón del podio, aunque se mostró prudente. "El del norte es un tiempo en el que me siento cómodo y eso siempre influye. Estar a minuto y medio del podio es cerca y lejos. Por lo que veo nos hemos acercado mucho, pero es difícil. Todos los días pueden pasar cosas, está siendo una Vuelta donde te exprimes al máximo cada día, y hay que estar preparado para todos. Hoy ha habido de todo: cabeza, corazón y piernas", remachó.

Froome: "Pagué los esfuerzos de ayer"

Mientras que Contador fue el gran beneficiado de la brutal etapa, Froome pasó los mayores apuros en lo que va de ronda. "Para mí, sin duda, es más difícil ganar la Vuelta que el Tour. Prueba de ello es que he ganado cuatro Tours y ninguna Vuelta. Aunque es porque mi objetivo cada temporada es ganar el Tour y lo que pasa este año es que me está aguantado mejor el estado de forma", manifestó.

El británico atribuyó lo ocurrido al peaje por "los esfuerzos" realizados en la contrarreloj del martes en Logroño, cuyo triunfo se adjudicó fortaleciendo un liderato que este miércoles se debilitó un tanto. Sin embargo, afronta con confianza la recta final de la Vuelta ya que tiene "una buena ventaja" y ve "bien" tanto al equipo Sky como a él mismo. "Tengo una buena ventaja, el equipo está bien y espero seguir en la misma línea", apuntó.

"Sabíamos que era una subida final dura en la que se iban a marcar diferencias y en parte pagué los esfuerzos de ayer. Pero estamos ante un último bloque de cinco tapas y quiero ir día a día sabiendo que la más dura es la quinta (la del Angliru). Pero me encuentro bien, el equipo está bien y me siento optimista", finalizó.

Clasificación de la 17ª etapa

1. Stefan Denifl (AUT/Aqua Blue Sport) 4:48:52.

2. Alberto Contador (ESP/Trek-Segafredo) a 28.

3. Miguel Ángel López (COL/Astana Pro Team) 1:04.

4. Vincenzo Nibali (ITA/Bahrain-Merida) m.t.

5. Ilnur Zakarin (RUS/Katusha-Alpecin) m.t.

6. Rafal Majka (POL/BORA-Hansgrohe) m.t.

7. Michael Woods (CAN/Cannondale-Drapac) 1:13.

8. Daniel Moreno (ESP/Movistar Team) 1:17.

9. Wilco Kelderman (HOL/Team Sunweb) 1:19.

10. David de la Cruz (ESP/Quick Step-Floors) 1:42.

Clasificación general

1. Chris Froome (GBR/Team Sky) 67:44:03.

2. Vincenzo Nibali (ITA/Bahrain-Merida) a 1:16.

3. Wilco Kelderman (HOL/Team Sunweb) 2:13.

4. Ilnur Zakarin (RUS/Katusha-Alpecin) 2:25.

5. Alberto Contador (ESP/Trek-Segafredo) 3:34.

6. Miguel Ángel López (COL/Astana Pro Team) 4:39.

7. Michael Woods (CAN/Cannondale-Drapac) 6:33.

8. Wout Poels (HOL/Team Sky) 6:40.

9. Fabio Aru (ITA/Astana Pro Team) 6:45.

10.David de la Cruz (ESP/Quick Step-Floors) 10:10.