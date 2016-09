Valerio Conti es el más listo

La etapa más larga de la presente Vuelta a España ofrecía un plato gustoso a los aventureros. Muchos kilómetros y unas pequeñas dificultades (cuatro puertos de tercera categoría). Así que lo normal ocurrió: un grupo de ciclistas se escapó del pelotón, logró una ventaja de más de veinte minutos y discutieron la victoria con sus estrategias. Gogl, Wyss, Smukulis, Stamsnijder, Lagutin, Wallays, Lampaert, Laengen, Conti, Rossetto, Benedetti y Cardi fueron los jugadores.

La diferencia de más de 25 minutos tranquilizó a la cabeza de carrera y al pelotón. El Movistar había aceptado. «Estos días hemos rodado muy rápido y hay cansancio. Los equipos que controlan la fuga o las llegadas tienen que saber qué corredores van delante para su estrategia. Nosotros queríamos una escapada sin peligro para la general y mis compañeros me llevaron protegido. Al final se va más despacio, pero de descanso o paseo no. Pudimos guardar fuerza para mañana e ir más tranquilos», reconoció Nairo Quintana. «Venimos de muchos días de ir a tope y necesitábamos un día de descanso», secundó su compañero Jonathan Castroviejo.

De todos los fugados el más listo y el más bravo fue el ciclista del Lampre, Valerio Conti. Después de sucesiones intentos, el italiano lanzó un ataque a sus compañeros de escapada a falta de 18 kilómetros y no miró atras. Entre los supuestos perseguidores todos prefirieron guardar energías y dejar el trabajo a otro hasta que su dejadez presentó a Conti una diferencia de casi un minuto. «He aprovechado una subida para marcar la diferencia y después no he pensado en nada hasta la meta», explicó el ganador un vez finalizada la etapa. «En esta Vuelta mi objetivo ha sido siempre entrar en una fuga. Hoy lo he hecho y todo ha ido perfecto», confesó.

El corredor del Lampre pudo disfrutar de su victoria en el último kilómetro, en las cercanías de Urdax. Entonces el ciclista de 23 años pudo pensar en el primer triunfo, en su primera etapa en la Vuelta a España. «Ha sido una jornada perfecta con una fuga perfecta. En lo único que pensaba era en darlo todo, en dar el máximo. Lo he dado en el tramo más duro y puedo decir que hoy soy el hombre más feliz del mundo», resumió. Había sido el más listo.

Resumen de la etapa más larga de La Vuelta con la victoria de @valerioconti93 . Highlights of the stage 13. pic.twitter.com/SXhOHMIecY — Vuelta a España (@lavuelta) 2 de septiembre de 2016

Por otra parte, los favoritos guardaron fuerzas ante la llegada de las etapas de alta montaña. Este sábado el Aubisque medirá sus fuerzas. Serán 196 kilómetros hasta la cima de un puerto de categoría especial situado en la vertiente francesa de los Pirineos. Antes de la mítica cima del Tour de Francia se ascenderán tres altos de primera categoría. «Es el primer día con puertos largos de verdad, además de la disputada en los Lagos (de Covadonga). Hasta ahora, el resto habían sido más explosivos», analizó Alberto Contador (Tinkoff), quinto en la general, a tres minutos y ocho segundos del líder.

«Posiblemente puede ser el día más importante de la Vuelta. Es la etapa reina, con bastantes puertos de montaña y una llegada muy dura. Trataremos de sacar algún segundo más», comentó Nairo Quintana. «Por mí le sacaría 20 minutos, pero es Chris Froome, está en buena condición. Espero que no esté mas fuerte que yo, y si lo está, trataré de no perder tiempo», señaló el líder de la clasificación general con 54 segundos de ventaja sobre el británico Christopher Froome.