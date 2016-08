«Se ha puesto la cosa difícil, pero no imposible»

Alberto Contador, que cumplirá los 34 años en diciembre, es uno de esos deportistas que lleva una vida en la que los malos momentos y las jornadas de gloria asaltan su palmarés a partes iguales y jalonan una trayectoria en la que los malos momentos parecen tener siempre una respuesta.

Lleva diez años al máximo nivel, peleando en la carretera y fuera de ella contra un destino que le ha sido esquivo en algunas ocasiones. En Los Lagos de Covadonga, una de esas subidas en las que los ciclistas sienten un cosquilleo en el estómago antes de afrontar la etapa, hizo lo único y lo mejor que ha sabido hacer encima de una bicicleta: atacar.

Le dieron por todos los lados y lo acusó. Más realista que nunca, dejando abierta una puerta a la esperanza, Contador decía en la llegada que «el balance que puedo hacer de la etapa es malo. Hemos perdido muchísimo tiempo. Ahora es el momento de recuperar con los fisios y aprovechar al máximo el día de descanso. El miércoles tenemos una nueva batalla. Las diferencias son enormes, pero vamos a seguir, vamos a ir día a día».

Recuperación es la palabra mágica que asoma siempre en el ciclismo, no solo en Contador, sino en todos los corredores. Sabe mejor que nadie el líder de Tinkoff que la carrera se le ha puesto casi imposible, más que nada porque será él contra todos: Nairo, Froome y Valverde.

Sobre el nuevo líder comentó que «me iba cambiando el ritmo constantemente y en esas condiciones tenía dos opciones, irme con Nairo o seguir con Froome. La experiencia que tenía con Froome de otras ocasiones no era buena, pero en esta ocasión me he equivocado, me ha cambiado muchísimo el ritmo y eso me ha hecho muchísimo daño. Lo he acabado pagando», explicaba con un rostro fatigado y un alma constreñida por el esfuerzo.

La forma en la que corrió Chris Froome no le sorprendió: «Ya sabemos cómo hace los puertos. Va mirando sus vatios. La táctica le funciona a las mil maravillas. Teniendo en cuenta el tiempo que llevaba de retardo ha perdido muy poco en la meta». Sobre su futuro en la carrera comentó: «Es pronto para saber qué puede pasar. Hay que analizar pros y contras, situaciones, y ver cuál es mi manera de afrontar la carrera. Mi objetivo es luchar por ganar, no por hacer una buena carrera. Se ha puesto difícil, pero no imposible».