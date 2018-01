Ciclismo El gran salto del guipuzcoano Unai Iribar Zuazubiskar y Unai Iribar, ayer con la selección de pista en Mallorca. Unai Iribar (Ampo), juvenil el año pasado, disputó ayer con profesionales la primera jornada de Mallorca antes de debutar en el calendario amateur IÑAKI IZQUIERDO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 26 enero 2018, 08:09

Unai Iribar (Ibarra, 18 años) era un ciclista feliz ayer en la meta de Ses Salines. Casi seguro, más que John Degenkolb (Trek), ganador de la primera jornada de la Challenge de Mallorca. El corredor del Ampo pasa este año de juveniles a aficionados, pero antes de debutar como sub 23 ha tenido la oportunidad de estrenarse con los profesionales enrolado en la selección de pista, donde corre junto a Illart Zuazubiskar, su compañero en el equipo goierritarra.

El salto se nota, claro. «Mi última carrera en juveniles tuvo 57 kilómetros y hoy nos han salido 179... Es mucha diferencia. Aunque ya disputé una prueba con sub 23 en Elgoibar, es verdad que he pasado de juveniles a correr con profesionales antes de debutar en aficionados», reconoce después de la etapa, con una voz que no denota cansancio.

CLASIFICACIÓN 1 John Degenkolb (Trek) 4h02:18 2 Sondre Holst Enger (Israel C.A.) m.t. 3 Jasper De Buyst (Lotto) m.t. 4 Kenny Dehaes (WB Veranclassic) m.t. 5 Albert Torres (Selección pista) m.t. 40 Alejandro Valverde (Movistar) a 8 61 Markel Irizar (Trek) a 8 65 Alex Aranburu (Caja Rural) a 8 90 Unai Iribar (Ampo-Sel. pista) a 54 104 Peio Goikoetxea (F. Euskadi) a 3:16 105 Aitor González (Euskadi-Murias) a 3:16 108 Jon Ander Insausti (F. Euskadi) a 3:16

El ciclista de Ibarra, uno de los destacados de la última campaña júnior en Gipuzkoa y reciente campeón de España sub 23 de omnium en pista, asegura que es «una gran experiencia. No me he puesto nervioso porque no tenía nada que perder. He salido a disfrutar de la oportunidad y a ver qué pasaba».

Jon Ander Insausti arranca con fuerza y se mete en la escapada del día con Aitor González

Lo que pasó fue, cuenta Iribar, que «salimos muy rápido hasta que se hizo la escapada, que no tardó mucho en formarse. Luego se ha moderado el ritmo y al final se ha vuelto a rodar más fuerte. La última hora se ha volado».

Lo que más le llamó la atención al joven ciclista del Ampo de esta incursión con los profesionales fue «cómo controlan la escapada. Saben las diferencias en todo momento y en función de la distancia aprietan o reducen el ritmo. Les han dejado hasta cuatro o cinco minutos y luego les han ido recortando. Si veían que se acercaban demasiado había un parón. La han tenido controlada todo el tiempo y cuando han querido la han echado abajo».

Los últimos diez kilómetros «han sido increíbles, una velocidad impresionante. Se iban produciendo cortes constantemente. Yo me he quedado bajo la pancarta del último kilómetro, en la preparación del sprint». Iribar solo iba a correr la prueba de ayer, pero hoy estará de nuevo en la salida.

Insausti, «contento»

Jon Ander Insausti (Fundación Euskadi) fue protagonista de la primera etapa de la Challenge, al filtrarse en la escapada del día junto al ermuarra Aitor González (Fundación Euskadi) y seis ciclistas más. El mutiloarra, líder de la formación naranja, estaba «contento» con su estreno: «Ha sido un inicio bonito. Es importante para el equipo y para mí ser parte activa de la carrera».

El mutiloarra explicó el desarrollo de la carrera: «El guion de estas etapas es siempre parecido. Se ha formado una fuga de ocho bastante rápido, pero al ser un grupo tan numeroso el pelotón siempre nos ha tenido bajo control. Nos han dejado subir la ventaja hasta los cinco minutos, más o menos, pero a partir de ahí han ido recortando. Hacia el kilómetro cien, con el pelotón ya bastante encima, el grupo se ha partido y nos hemos quedado cinco delante. Desde ese momento hemos tirado a reventar, pero han venido a por nosotros al cien por cien y a falta de unos diez kilómetros nos han cogido».

Insausti, que debe llevar el peso de la Fundación Euskadi, aseguró que «me he sentido bien, pero no súper. Es normal, por mucho que te prepares en casa el ritmo de la competición es distinto. Se nota que es la primera carrera, pero ha sido un día bonito».

Aitor González, por su parte, se anotó el triunfo en los sprints especiales: «Estoy satisfecho en lo personal, pero en lo colectivo es una pena no haber hecho un buen resultado con Enrique Sanz (13º)».