Ciclismo Triunfos y seguridad sobre dos ruedas Ganadores. Los ciclistas del equipo Víctor Álvaro Construcciones acaban de revalidar la victoria por equipos en la Vuelta a Gipuzkoa. / JOSÉ MARI LÓPEZ Además de lograr el título por equipos en la Vuelta a Gipuzkoa, el Donosti Berri educa a los chavales y apoya iniciativas sociales IMANOL LIZASOAIN Sábado, 1 julio 2017, 17:20

El ciclismo es un deporte con una gran afición entre nosotros. Donostia, en particular, siempre ha estado vinculada a citas de gran calado. Desde dos mundiales, a la salida del Tour y a prestar atención a lo que pasa cerca, como la cita anual de la Vuelta a Gipuzkoa que tuvo lugar la semana pasada y en la que el club Donosti Berri logró el primer puesto en la general por equipos.

Pero la pregunta es si hay motivos para pensar que tenemos corredores que recuperen para el futuro esa referencia que desapareció cuando Euskaltel dejó el pelotón. La respuesta es sí. Y como muestra un botón.

Donosti Berri no solo logró alzarse con el triunfo por equipos. Urko Semperena también fue el mejor en la general de metas volantes. Todo este trabajo no es fruto de la suerte y la casualidad. Durante la temporada el equipo ha preparado a conciencia la Vuelta a Gipuzkoa. Así nos lo cuenta su director deportivo, Aritz Irulegi. «La Vuelta para el club es el acontecimiento más importante de la temporada. Solo participamos en dos vueltas; la de Gipuzkoa y la de Pamplona, que es en agosto. El año pasado también logramos el primer puesto por equipos, así que nuestro objetivo antes de comenzar la Vuelta era revalidar ese título».

Irulegi considera que la victoria de este año tiene «mucho más mérito puesto que a comienzos de temporada perdimos a tres grandes ciclistas y nos vimos obligados a recomponer el equipo».

No es nada sencillo motivar a un grupo de juveniles para alcanzar un premio por equipos. En muchas ocasiones el ego de un deportista puede perjudicar el beneficio común de un equipo. En Donosti Berri-Víctor Álvaro Construcciones no se dio el caso. «Hemos sido una piña. Hay que ser conscientes de que al final cada chaval tiene sus objetivos individuales y también pelea por ellos. En el equipo somos un total de siete corredores y, por ponerte un ejemplo, hay tres ciclistas que quizá no tengan un nivel tan alto como el del resto de sus compañeros y que tuviesen complicado alzar un título a nivel individual. Para ellos, subirse al podio de la Vuelta a Gipuzkoa ya es todo un logro».

Ciclismo educativo

Donosti Berri es en la única escuela ciclista en la capital que da oportunidad de competir en carretera. Además, se trata de un club muy sensibilizado con la ayuda social, la seguridad en carretera, la construcción de bidegorris etcétera. Charlamos también con Ander Markina, coordinador del club. «Nosotros le damos mucha importancia a trabajar en equipo desde edades tempranas. En otros equipos los ciclistas salen a la carretera de forma individual. Nosotros desde cadetes salimos como un equipo. Respetamos todas las señales de tráfico y vamos con un coche de apoyo a sus espaldas. De esta manera, concienciamos desde txikis a los jóvenes ciclistas».

Prácticamente cada día y, por desgracia, vemos en los telediarios y distintos noticiarios como un ciclista sufre un accidente a causa de conductor que bien no ha respetado la distancia de seguridad o, poniéndonos en lo peor, sobrepasaba la velocidad permitida o la tasa de alcohol. «Creo que el objetivo principal pasa por concienciar al conducto. Hemos puesto en marcha una iniciativa con el fin de concienciar a todos los conductores».