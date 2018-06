Ciclismo «Este triunfo es el mejor cierre a una gran primera mitad de campaña» Pello Bilbao alza los brazos en La Rosière, donde acabó la penúltima etapa del Dauphiné. / AFP El gernikarra Pello Bilbao vence en La Rosière, cima que el Tour de Francia visitará por primera vez el próximo 18 de julio como final de la undécima etapa OSKAR ORTIZ DE GUINEA Domingo, 10 junio 2018, 08:48

Una de las ventajas del ciclismo respecto a otros deportes es que una derrota puede acabar con tus ambiciones, pero nunca te manda a casa. Masaje, cena, y al día siguiente vuelve a salir el sol. Pello Bilbao (Astana), acabó tocado el viernes en la meta de Valmorel, donde se dejó casi cuatro minutos y su deseo de realizar una buena general en el Critérium Dauphiné. «Pagué todos los esfuerzos del Giro de Italia y acabé decepcionado», reconoció ayer con una sonrisa en el rostro que delataba su felicidad tras haberse impuesto en la sexta etapa de la ronda francesa, en la que Geraint Thomas dio otro gran paso para coronarse hoy como vencedor final en la cima de Saint-Gervais Mont Blanc.

El gernikarra partió ayer con «ganas de compensar al equipo por toda su ayuda a lo largo de toda la semana». Se filtró en la amplia fuga del día, formada por 27 ciclistas de todos los equipos del pelotón salvo el Sky de Thomas, el Sunweb y el Bahrein-Merida de un Vincenzo Nibali que ayer cedio doce minutos. Y aunque la escapada siempre pareció carne del cañón del pelotón, el vizcaíno del Astana la llevó a buen puerto en unas rampas que no eran las de cualquier montaña.

CLASIFICACIONES Etapa 1. Pello Bilbao (Astana) 3h34:11 2. Geraint Thomas (Sky) a 21 3. Daniel Martin (UAE Emirates) a 23 4. Romain Bardet (Ag2r) a 23 5. Adam Yates (Mitchelton) a 26 6. Emanuel Buchmann (Bora) a 1:02 7. Ilnur Zakarin (Katusha) a 1:20 8. Pierre Latour (Ag2r) a 1:40 9. 4Tao Geoghegan (Sky) a 1:5 10. Valerio Conti (UAE Emirates) a 1:45 35. Jonathan Castroviejo (Sky) a 11:13 107. Imanol Erviti (Movistar) a 31:40 General 1. Geraint Thomas (Sky) 20h51:9 2. Adam Yates (Mitchelton) a 1:29 3. Romain Bardet (Ag2r) a 2:01 4. Daniel Martin (UAE Emirates) a 2:30 5. Damiano Caruso (BMC) a 2:39 6. Emanuel Buchmann (Bora) a 3:10 7. Ilnur Zakarin (Katusha) a 3:29 8. Marc Soler (Movistar) a 3:40 9. Pierre Latour (Ag2r) a 3:49 16. Pello Bilbao (Astana) a 5:27 33. Jonathan Castroviejo (Sky) a 23:36 99. Imanol Erviti (Movistar) a 1h11:52

Bilbao se impuso en La Rosière Espace San Bernardo, en plena Saboya, a apenas siete kilómetros por carretera de cruzar la frontera con Italia a través del Pequeño San Bernardo para conectar con otra estación de esquí con aroma ciclista, La Thuile, ya en el valle de Aosta. En ese paraje, la organización de la prueba (A.S.O.) realizó el ensayo con miras al estreno de La Rosière en la próxima edición del Tour de Francia. Será el 18 de julio cuando la undécima etapa de la Grande Boucle arribará en este puerto de 17,6 kilómetros al 5,8%, tras solo 110 kilómetros enlazando puertos.

La jornada de ayer prácticamente fue la misma. Solo cambió el punto de origen, Frontenex, en lugar de la cercana Albertville. El resto de cols, los mismos: Montée de Bisanne, Pré (ambos fuera de categoría) y Cormet de Roselend (segunda). El primero en arrancar fue Warren Barguil (Fortuneo), que no estará en el Tour y tampoco está para grandes alardes en Dauphiné.

Para el kilómetro 20, hasta 26 ciclistas iban en fuga junto al bretón. Entre ellos, además de Bilbao, su compañero Dario Cataldo, Thomas De Gendt, Jesús Herrada, Lawson Craddock y Carlos Verona. Apenas superaron los tres minutos de renta, y Bilbao «nunca» pensó en que la escapada llegaría a buen puerto. «La ventaja siempre fue pequeña».

Y tanto. A pie de La Rosière, nueve hombres aguantaban en cabeza con apenas 26 segundos sobre el pelotón -con un Jonathan Castroviejo enorme-. Eran Conti (UAE), Latour (Ag2r), Carretero (Movistar), Molard (Groupama), Grmay (Trek), Boswell (Katusha), Power (Mitchleton), Barguil y Bilbao.

Atacaron Latour y Boswell. El vizcaíno siguió «a mi ritmo» para regular pensando más en lo que le venía por detrás que en lo que tenía por delante. «En ese momento ya no estaba pensando en la victoria de etapa, ya que la diferencia era pequeña». Pero con el depósito de combustible en la reserva tras su gran Giro de Italia -sexto en la general-, el gernikarra cogió su ritmo, fue remontando hasta ponerse al frente de la etapa a falta de siete kilómetros. «Lo he dado todo. Los últimos cuatro kilómetros eran los que mejor me iban y sabía que tendría una opción, y he podido rematar». Lo hizo pese a que llegó a disponer de solo cinco segundos. Pero Dan Martin (UAE), Romain Bardet (Ag2r), Adam Yates (Mitchelton) -que hizo la goma- y Thomas se fueron marcando pensando en la general, lo que dio vida a Bilbao, que resistió con firmeza los ataques finales. «En los últimos tres kilómetros sabía que iba a ganar, me sentía muy fuerte». Y en La Rosière, el vizcaíno firmó su segunda victoria de la temporada, pues antes de la corsa rosa ganó la primera etapa del Tour de los Alpes. «Este triunfo es la mejor forma de acabar la primera parte de la temporada, que ha sido muy buena, y ahora quiero vacaciones». Se la ofreció «al equipo, a los aficionados y mi novia». Hoy, Geraint Thomas debe brindar otra decicatoria.