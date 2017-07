Tour de Francia «Jon está tranquilo y bien, dentro de lo que cabe» Gorka Izagirre ha podido hablar con su hermano, que «ya ha asumido que la temporada ha terminado para él» I. I. san sebastián. Martes, 4 julio 2017, 07:05

«La operación ha salido según lo previsto y Jon está tranquilo y bien, dentro de lo que cabe». Las palabras de Gorka Izagirre (Movistar), hermano mayor del líder del Bahrain, transmiten calma dentro de la gravedad de la lesión.

El mayor de los corredores ormaiztegiarras habló con su hermano el domingo y le encontró «bastante tranquilo. Me contó que se le fue la bici. Dice que no iba muy rápido, que entró en la curva con precaución, pero que no sabe muy bien por qué se le fue la bici. Cree que a lo mejor había aceite o algo en el suelo, estaba muy mojado».

El menor de los Izagirre se fue al suelo en la misma curva que Alejandro Valverde. «La caída debió de ser bastante parecida», explica Gorka. «Se fue contra las vallas y en el momento del golpe sintió un chasquido en la espalda. Se llevó un susto muy grande, porque es una zona mala y existe el riesgo de que esté afectada la médula espinal. Por suerte, no fue así y aunque la lesión es importante no ha ido a más. La intervención quirúrgica ha ido bien, y él está más tranquilo. Ahora necesitará paciencia pero parece que no ha habido más dificultades en la operación».

Gorka Izagirre no viajará a Dortmund, a donde sí se han desplazado sus padres y la novia de Jon. «Tendrá que permanecer ingresado por lo menos una semana. Dependerá de la evolución, y luego volverá a casa».

Al mayor de los Izagirre los accidentes de la crono le afectaron por partida doble, ya que los afectados fueron su hermano y su compañero de equipo Valverde. «Vi la caída de Alejandro y enseguida era evidente que se había hecho mucho daño. No sabía nada de Jon, pero luego empezaron a llegar comentarios de que si se había caído, que si se había retirado... Empecé preocuparme».

Ahora, el Tour de Jon Izagirre es recuperarse de la lesión. «Su temporada está acabada, ya lo ha asumido». Dentro del susto, en la familia Izagirre hay tranquilidad: «Por lo menos, el accidente le ha sucedido en Alemania, un país con muchos medios, y no en otra parte», resume Gorka.