Tour de Francia «El Tour más abierto» El leitzarra Mikel Nieve y Chris Froome charlan en un bidegorri de Düsseldorf antes de la presentación del Tour, ayer en la ciudad alemana. / AFP Los favoritos, arropados por una multitud, se muestran muy prudentes ante un recorrido con pocas cronosLa carrera se presentó ayer en Düsseldorf y arranca mañana con una contrarreloj I. I. san sebastián. Viernes, 30 junio 2017, 08:22

Prudencia a orillas del Rin. Un gran número de aficionados asistió en Düsseldorf a la presentación de los equipos que a partir de mañana disputarán el 104º Tour de Francia. Y en el desfile de figuras, extraña coincidencia en una frase: «Puede ser el Tour más abierto de los últimos años». Lo dijo el gran favorito, Chris Froome, y le secundaron sus máximos rivales. Un recorrido algo atípico, con muy poca contrarreloj -menos de 40 kilómetros- y montaña menos imponente -tres finales en alto- abren el camino a las incógnitas.

Chris Froome Sky

«Es una carrera para ciclistas de ataque, agresivos»

«Preveo una edición mucho más abierta que los años anteriores. El nivel de mis adversarios es elevado. Creo que Richie Porte será el hombre a batir. Está en forma y con confianza. No subestimaré tampoco a Jakob Fuglsang, quien demostró en el Dauphiné que será un rival importante. Luego está que el recorrido me viene peor que otros años. A menudo construí mi éxito en la montaña. Esta vez hay menos finales en alto. Este recorrido está claramente diseñado para los atacantes, para los corredores agresivos. Estoy exactamente donde quería estar en lo que se refiere a la forma. Comencé voluntariamente la temporada de manera más tranquila. El Dauphiné fue lo que me hacía falta para recuperar un buen ritmo. Las sensaciones que tengo sobre la bicicleta son buenas. Me siento muy bien. Cuando has ganado tres ediciones y llegas en buenas condiciones, debes tener confianza. Aunque sé que la carrera estará mucho más abierta que los años anteriores. No tengo ningún problema de confianza hacia los corredores que me rodean o el cuerpo técnico. He participado desde hace tiempo en la construcción de este equipo y no he visto nada reprochable. Quiero intentar alcanzar a esos corredores que han ganado cinco veces. Ellos forman parte de la historia del Tour. Es un objetivo formar parte de ese grupo. Y el Sky me permite creer en ese sueño. Pero primero vamos a intentar lograr un cuarto título. Ya sería un logro increíble».

Richie Porte BMC

«Froome es favorito pero tengo una gran oportunidad»

«Froome sigue siendo el favorito, es el defensor del título y el más brillante entre los vencedores del Tour en activo. Pero ya le he ganado varias veces. Tengo una gran oportunidad. Nunca he dispuesto de un equipo enteramente a mi servicio en el Tour, y puede ser mi oportunidad de ganar esta carrera. He disfrutado mis primeros dos años con el BMC, por lo que fue una decisión natural extender mi contrato. Estamos en vísperas de la carrera más grande del año, mi mayor objetivo de la temporada, y me siento como en casa con mis compañeros de equipo. Mis resultados son un reflejo del buen ambiente que se ha creado en el equipo en torno a mí. Ha sido fundamental la planificación de los entrenamientos cerca de mi casa y la creación de un grupo de corredores que me han ayudado en todo momento. Para mí es un orgullo vestir la camiseta del BMC y llego a la salida del Tour con la máxima confianza».

Alberto Contador Trek

«Es la carrera más importante y salgo a ganar»

«Me siento muy bien y con mucha confianza. El año pasado terminé el Dauphiné muy cansado, pero esta temporada es diferente. Tengo buenas piernas y las sensaciones son mejores cada día. Estoy mejor que el año pasado. Si no pensara que tengo opciones de ganar, no saldría. Si pensara de partida en el segundo puesto o en el podio, no tendría motivación. Estamos listos para ganar. Para mí, por supuesto, el Tour es la carrera mas importante del mundo, la primera. Cuando voy a una competición con un objetivo, normalmente es la victoria. Me gusta competir, me gusta tener un objetivo, ganar cuando todo el mundo quiere ganar. Esa es la mejor motivación. Quiero ganar siempre. Hace muchos años que gané el último Tour (2009), pero no quiero vencer por ese motivo, sino porque es la carrera más difícil que hay. Si repasas año a año, no he estado en las mejores condiciones. No sé si es la última oportunidad, pienso en el día a día, no en el futuro. El perfil de este año es bueno para mí. Froome ha obtenido menos resultados que otros años, pero estará fuerte en el Tour. Será importante también cómo esté de fuerte su equipo».

Nairo Quintana Movistar

«Me falta el Tour y a eso hemos venido»

«Llego a la salida con fuerza. Me falta el Tour y para eso hemos venido. Tenemos tranquilidad. Estoy ilusionado con este estreno y las sensaciones son buenas. Afronto la carrera con muchas ganas. Me favorece que las contrarreloj sean cortas, pero tampoco puedo decir que sea el gran favorito en montaña porque los rivales son muy buenos escaladores. Habrá que ir día a día. Hay que tener en cuenta lo que llevo en las piernas este año, tras hacer el Giro. Mis sensaciones son similares a las de la Vuelta a España del año pasado, pero el Tour es una carrera diferente. Los rivales llegan muy bien preparados y con grandes equipos. Habrá que ir viendo». Alejandro Valverde aseguró que no ve a «nadie superior a Quintana».