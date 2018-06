Ciclismo Tres tenores camino de Francia Nairo Quintana, Alejandro Valverde y Mikel Landa, ayer en Madrid. / EFE Quintana, Valverde y Landa correrán juntos el Tour y la carretera decidirá quién será el líder | Froome, Dumoulin y Nibali se perfilan como los principales rivales del trío del Movistar en la ronda gala, que comienza el 7 de julio en la Vendée IÑAKI IZQUIERDO SAN SEBASTIÁN. Martes, 19 junio 2018, 07:38

No decidir ha sido la gran decisión. Eusebio Unzue, entre las ilimitadas opciones que le daba disponer de tres tenores como Nairo Quintana, Alejandro Valverde y Mikel Landa, ha dispuesto que sea la carretera la que escoja al líder del Movistar en el Tour de Francia, que arranca el sábado 7 de julio.

De momento, el Movistar acudió al Giro de Italia sin líder y casi sube al podio: Richard Carapaz fue cuarto. Ayer, a 19 días del Tour, los tres jefes de filas rindieron visita a la sede en Madrid de su patrocinador, uno de los más generosos del ciclismo mundial, capaz de sostener un triunvirato de esa categoría bajo el mismo techo.

El Movistar sabe que está ante su gran oportunidad de ganar el Tour. Con las dudas que genera que Chris Froome (Sky) y Tom Dumoulin (Sunweb) lleguen con el Giro encima, Eusebio Unzue opina que el otro gran adversario, Vincenzo Nibali (Bahrain), no es imbatible. Quizá por eso no ha querido ser intervencionista y ha preferido dejar que las cosas fluyan. El Tour es demasiado complicado, piensa, para descartar a nadie antes de tiempo.

«Con Landa me he llevado muy bien en las diferentes carreras; la relación es buena y vamos a mantenerla» Nairo Quintana, 1 victoria en 2018

Sin ir más lejos, la novena etapa genera pavor en el equipo telefónico. Es la que llega a Roubaix atravesando 15 sectores de pavés, entre ellos varios no de los más fáciles del Infierno del Norte. Unzue opina que esa etapa puede hacer perder el Tour a cualquiera y ha sido muy crítico.

Los tres estiletes del Movistar llegan en buen momento a la salida. Quintana ha vencido en una etapa en la Vuelta a Suiza, Landa se dejó ver y Valverde ganó en la Route d'Occitanie, con etapa incluida. Los tres han ganado este año. Colombiano y murciano tienen vueltas grandes en su palmarés, Giro y Vuelta Quintana, Vuelta Valverde. Landa hizo un podio en el Giro.

Quintana parece la principal baza en Francia del Movistar -con un enorme mercado en Colombia-. «El Tour será complicado desde el primer día hasta la crono de la etapa veinte. Toca ir día a día librando las etapas y en las de montaña intentar hacer buena carrera. Llego en un gran momento. El año pasado llegué muy asfixiado, pero ahora no».

El colombiano no esquivó el morbo que acompaña al equipo desde el inicio de la temporada. «Con Landa me he llevado muy bien en las diferentes carreras. En situaciones donde no he podido él me ha ayudado y viceversa. La relación es buena y vamos a mantenerla así».

Landa, «al 99 por ciento»

El alavés -cuarto el año pasado- recogió el guante: «El máximo rival está fuera del equipo y creo que el principal candidato es Froome. Me gustaría ganar, pero debemos ir día a día y la carretera decidirá». Landa asegura que llega «al 99 por ciento a la salida. El objetivo es ir a ganar el Tour y se trata de una gran oportunidad. Froome viene del Giro, ojalá pague el esfuerzo. Habrá que tratar de romper el bloque del Sky, es un equipo que protege mucho al líder. Si lo conseguimos, les podremos hacer mucho daño pero será complicado».

«La carrera pondrá a cada uno en su sitio, pero tener tres bazas nos da opciones tácticas muy interesantes» Alejandro Valverde, 11 victorias en 2018

Al que se vio tranquilo y hasta despreocupado fue a Alejandro Valverde, lo que, quizá, le haga aún más peligroso: «No me descarto para nada, pero voy sin presión. Tengo dos compañeros por delante. El recorrido les va bien a Quintana y Landa, con alta montaña los últimos días».

Movistar anunció los diez preseseleccionados, lista que completan Marc Soler, Andrey Amador, Daniele Bennati, Imanol Erviti, Nelson Oliveira, José Joaquín Rojas y Sütterlin.

«El máximo rival está fuera del equipo y creo que el principal candidato es Froome. Me gustaría ganar» Mikel Landa, 1 victoria en 2018

Filtraciones

El pronóstico abierto del Tour no solo viene dado por las dudas que genera la capacidad de Froome y Dumoulin de reponerse del Giro y por el abanico de opciones que manejará el Movistar. También está el caso irresuelto del líder del Sky. Aunque se da por hecho que no habrá dictamen antes de la salida, parece improbable que no vaya a haber filtraciones.

Probablemente, se producirán en el momento más inoportuno y enrarecerán aún más el ambiente. Este año, Froome ha seleccionado milimétricamente su calendario y solo ha corrido en Italia y en España, donde sabía que sería bien recibido. En Francia, las cosas serán bien distintas.