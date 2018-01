Ciclismo El presidente de la UCI no quiere a Froome en el Tour DV PARÍS. Martes, 23 enero 2018, 07:30

El presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), David Lappartient, es partidario de que el británico Chris Froome no participe en los próximos Giro de Italia y Tour de Francia si para entonces no se ha tomado una decisión sobre su control anormal durante la pasada Vuelta a España.

En declaraciones efectuadas en Australia y recogidas por Efe, durante el Tour Down Under, Lappartient aseguró que la resolución de este caso «puede durar un año» y pidió que, entretanto, el ciclista no participe en ninguna carrera.

Consciente de que mientras duran todos los procedimientos el ciclista es libre de correr, el máximo responsable de la UCI señaló que no sería bueno que ganara carreras y que, posteriormente, fuera sancionado, algo que, recordó, ya sucedió con Alberto Contador.

Por ello, pidió a los organizadores del Tour y del Giro que tomen decisiones a la vista de su reglamento que posibiliten «rechazar a un corredor que dañe su imagen». Pero reconoció que esa iniciativa puede ser problemática y que el caso podría llegar hasta el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Lappartient afirmó que apoyaría a los organizadores de esas dos grandes vueltas en el caso de que decidieran vetar la participación de Froome.

Agregó que le gustaría que el equipo Sky no presionara al ciclista para participar en carreras, sabedor de que en el estado actual del caso el equipo no puede impedirle hacerlo.

En este sentido, recordó que el director del equipo, Dave Brailsford, se presentaba siempre como un pilar de la lucha contra el dopaje y aseguraba tener en sus reglamentos internos normas más duras de las del llamado Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPPC), que van más allá de las de la UCI.

Gana Gaviria y Nibali no sale

Fernando Gaviria (Quick Step) ganó la primera etapa de la Vuelta a San Juan y se alzó con el maillot de líder. El colombiano, de 23 años, batió a Niccolo Bonifazio (Bahrain) y Matteo Pelucchi (Bora). Por su parte, Vincenzo Nibali (Bahrain) tuvo que abandonar la prueba argentina antes de la salida debido a una gastroenteritis que le produjo vómitos y fiebre alta.

Por otra parte, Androni, Bardiani, Israel Cycling Academy y Wilier Triestina son los cuatro equipos invitados al Giro de Italia.