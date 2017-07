Movistar carga contra los descensos

Malori anuncia su retirada

El italiano Adriano Malori (Movistar) anunció ayer en la jornada de descanso del Tour de Francia su retirada del ciclismo profesional, anticipada por las lesiones sufridas por una grave caída en el Tour de San Luis en 2016. «Todos sabemos lo que pasó en Argentina. Llevo dos años de batalla contra ese día y la he ganado, aunque no lo haya hecho del todo. El objetivo que tenía en mi vida, como ya le he explicado a Eusebio (Unzue), era hacer algo especial en el mundo de la bici. No puedo hacerlo como corredor y será de otra manera. Desde hoy empieza 'Adriano Malori 2.0'. Llevo ya un mes formándome como técnico, estudiando para ayudar en esa faceta». Malori sufrió una caída en el Tour de San Luis 2016 que le provocó lesiones neurológicas. El italiano dio la noticia arropado por sus compañeros de Movistar.