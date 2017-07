Tour de Francia Mikel Landa: «Tengo piernas pero no galones» Mikel Landa lleva al líder de su equipo, Chris Froome durante una de las etapas del presente Tour de Francia. / AFP El protagonista en la escapada de este viernes en el Tour admite que «me encantaría ganar y ser el jefe, pero sé cuál es mi rol en el Sky» JAVIER MUÑOZ Viernes, 14 julio 2017, 22:13

«Tengo piernas, pero no tengo galones». La frase de Mikel Landa al término de la etapa de este viernes resume su posición dentro del equipo Sky, donde, según ha remarcado, el jefe de filas sigue siendo Chris Froome. «Me encantaría ganar y ser el jefe, pero tengo claro cuál es mi rol –declaró el ciclista alavés a la cadena Cope–. A partir de ahora tal vez se plantee otra carrera, pero a día de hoy el líder es Froome».

Landa reconoció que sus sensaciones fueron buenas y «he podido ponerme el maillot de líder». «Pero hay que ir día a día. Y mejor dos opciones que una», resumió el ciclista, en alusión a que Froome es segundo en la clasificación general, a seis segundos, y él quinto a 1.09. A su modo de ver, esas dos bazas son una ventaja frente a la escuadra del Astana, la del líder Aru, que «cuando las cosas de ponen duras» da síntomas de debilidad.

«Ha sido un día durísimo, muy activo», explicó el ciclista alavés. «Un día heavy desde el principio. He sacado una gran ventaja y estoy muy satisfecho. Queríamos aprovechar que Chris fuese a rueda y si se presentaba la oportunidad, remacharles. Al final, no sabía si ir a por la etapa o sacar el máximo tiempo posible y he decidido lo segundo».

Landa reconoció que le seduce la idea de ir a por el Tour, pero se mostró cauto y partidario de ir paso a paso. «Froome está muy contento con lo que he hecho y ahora analizaremos en frío lo que ha pasado», indicó. Al de Murgia le pesa todavía la «incertidumbre» de «hasta donde aguantaré» y, ante la de la insistencia de los periodistas en preguntarle si acabará siendo la opción del Sky al triunfo, reiteró que él ha venido a ayudar a Froome, una estrella que «ya ha ganado tres Tour».