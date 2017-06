«Hago el trabajo que no se ve, pero el equipo lo valora»

Markel Irizar (Oñati, 37 años) viaja al Tour de Francia con una misión clara, ser uno de los guardaespaldas de Alberto Contador en el llano, llevarle bien colocado en el pelotón, desgastarse para llevarle protegido y guiarle por el complicado laberinto de las primeras etapas para intentar evitar caídas y sustos. Se le ve fino y animado.

- ¿Cómo llega al Tour?

- A estas alturas queda poco margen de trabajo. Lo único que te puede pasar es que te lesiones o te caigas, pero para arreglar algo ya no hay tiempo. El trabajo está hecho. Llego bastante bien a este Tour. Estoy tranquilo. He estado dos semanas trabajando en los Pirineos y he terminado contento.

- Se presenta en la salida con una misión clara: ayudar a Contador.

- Sé cuál es mi trabajo, ayudar a Alberto lo máximo posible en las etapas y tramos de llano. Soy el primer corredor que entra a tirar y a desgastarse, y después me toman el relevo otros corredores. Hay que proteger a Contador y procurar que termine las etapas lo más fresco posible, sin perder tiempo ni fuerzas en balde. Nosotros somos los que tenemos que gastar nuestras fuerzas para protegerle a él y librarle de las caídas, que puede ser una de las claves.

-¿Por qué es siempre tan peligrosa la primera semana del Tour?

- Generalmente se transita por carreteras estrechas, con mucho culebreo, y eso genera tensión. Todos queremos correr delante y entonces pasa lo que pasa. El año pasado se salvó bastante bien esa primera semana y esperemos que este también. Lo ideal es que respeten las caídas y que la carrera se decida por las fuerzas y las tácticas, no por otros factores.

- ¿Arrancar con una crono puede aligerar esa tensión al marcarse diferencias desde el primer día?

- Hay un factor que puede tranquilizar la carrera, y es que la primera etapa la gane Tony Martin. Es alemán y uno de los patrocinadores de su equipo, Alpecin, también es alemán, así que si coge el liderato lo defenderán y pueden controlar la carrera hasta la etapa de montaña del jueves. Eso ayudaría a que todo vaya más ordenado, pero yo creo que más que la crono lo que empezará a establecer jerarquías será ese final en alto en La Planche des Belles Filles. Nadie ganará el Tour ahí pero alguno perderá tiempo. Luego, la etapa del domingo 9 me parece importante. Ya la hicimos en el Dauphiné.

- ¿Froome es el gran favorito?

- Hay muchos candidatos, pero Froome desde 2013 ha ganado siempre que ha llegado a París, tres de tres. Nosotros vamos con Alberto, que por su forma de correr va luchar a tope hasta los Campos Elíseos. Nuestro objetivo es acompañarle y que esté lo más alto posible. Si puede ganar, mejor.

- El suyo es un trabajo de especialista.

- Es el trabajo oscuro, el que no se ve, pero el equipo lo valora. Desde 2013 hasta aquí he disputado todos los Tours y eso es señal de que confían en mí. Estar en el Tour no es fácil y agradezco esa confianza.

- ¿La clave del Tour va a estar en los Alpes?

- Creo que sí. Los Pirineos son descafeinados este año y los Alpes van a ser mucho más importantes. De todas formas, en esta edición hay muchas etapas que tácticamente pueden deparar situaciones novedosas. Creo que este Tour puede ser más impredecible. Creo que los aficionados se pueden divertir más que otro años.

- Al final, vuelve a compartir Tour con Haimar Zubeldia.

- Fue una sorpresa para todos que Haimar no estuviera en la lista inicial, pero finalmente correrá. Me alegro mucho.