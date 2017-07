TOUR FRANCIA Kittel sigue a lo suyo: ya tiene cinco Kittel celebra su quinta victoria, ayer en Pau. / AFP Hacía siete años que ningún corredor ganaba cinco etapas en el Tour, desde que Cavendish lo consiguió en 2010 I. I. Jueves, 13 julio 2017, 07:22

Indiferente a la cercanía de los Pirineos, asunto que no es de su incumbencia, Marcel Kittel (Quick Step) logró ayer su quinta victoria en el Tour, algo que no había conseguido nadie desde que lo hiciera Mark Cavendish en 2010. Son los dos únicos que lo han hecho en este siglo.

Pau, una de las más míticas metas del Tour porque hasta ahí se llega tras subir Peyresourde, Aspin, Tourmalet y Aubisque, acogió ayer un sprint, algo de lo que tradicionalmente solía encargarse Burdeos. Y en la llegada, Kittel volvió a arrollar.

Es su quinta victoria en la presente edición, la número 14 en el Tour y la misma cantidad en la temporada, lo que le convierte en el corredor más laureado del curso por delante del murciano Alejandro Valverde. Por supuesto, es más líder del maillot verde.

Caída de Contador

La etapa no tuvo trascendencia en la general, más allá de que Alberto Contador (Trek) volvió a caerse, dos veces. «Nunca he creído en la mala suerte, pero este Tour me está poniendo al límite, incluso psicológicamente».

Contador sufrió una caída en el avituallamiento, junto a Jakob Fuglsang y Dario Cataldo (Astana), que tuvo que retirarse. Posteriormente, se fue de nuevo al suelo cuando su compañero de equipo Michael Gogl tuvo un problema con la cadena y se cayó ante él. El madrileño ya sufrió dos caídas en la etapa del domingo.

Tiene un golpe en la cadera le complicará poder atacar en las dos etapas pirenaicas. «Esto no ayuda, habrá que esperar a Alpes, pero la moral la tengo siempre alta, sobre todo por toda la gente que me demuestra su cariño», indicó.