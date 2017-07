Ciclismo Jon Izagirre recibe el alta Jon Izagirre, en la puerta del hospital de Düsseldorf. / Bahrain Una semana después de su caída en la primera etapa del Tour, el ormaiztegiarra ha sido de alta en Dusseldorf IÑAKI IZQUIERDO Sábado, 8 julio 2017, 21:58

Jon Izagirre (Bahrain) ha sido dado de alta este sábado en el hospital universitario de Düsseldorf. Una semana después de caerse en la primera etapa del Tour de Francia y tras ser operado de una doble fractura de vértebras lumbares, el corredor de Ormaiztegi abandonó por su propio pie el centro médico y para viajar de vuelta a Euskadi.

En las puertas del hospital, el menor de los Izagirre grabó un mensaje, difundido por su equipo. El mensaje íntegro es el siguiente: «En el hospital universitario de Düseeldorf me han operado y me han atendido y me han hecho todos los chequeos pertinentes. Solo tengo buenas palabras para los doctores, cirujanos y todo el resto del personal del hospital. Me han tratado muy bien y estoy muy agradecido. Son grandes profesionales y gracias a ellos puedo estar de pie y caminando, que era algo que no podía pensar los primeros días. La operación fue muy bien. Respecto a cuándo volveré a entrenar, a andar o a correr, no tengo una fecha ni me han dicho nada fijo. Entonces, no me quiero poner fechas, tengo que ir despacio. No sé cuántas semanas o meses me llevará. La recuperación va bien. Estaba con ganas de volver a casa y hacer la rehabilitación. Un saludo a todos los aficionados que me han apoyado tanto y se han preocupado por mí, y esperemos vernos en la carretera dentro de unos meses».

"Muchas gracias por todo el cariño recibido. ya camino a casa donde seguiremos con la rehabilitación" Ion #Izagirre

📹 pic.twitter.com/QlnMj8gmb8 — Team Bahrain Merida (@Bahrain_Merida) 8 de julio de 2017

Jon Izagirre (Bahrain) sufrió «una fractura lumbar inestable» que necesitó tratamiento quirúrgico. La fractura afectó a dos vértebras. La operación transcurrió con éxito, pero la temporada 2017 ya ha terminado para el ormaiztegiarra a consecuencia de la caída que sufrió en la primera etapa del Tour.

Lo mismo sirve para Alejandro Valverde, que se recupera ya en Murcia de la intervención en la rodilla izquierda a la que fue sometido para reparar la fractura de rótula que se produjo al caer en la misma curva del circuito que Jon Izagirre.

El australiano Luke Durbridge (Orica), caído en el mismo sitio, tomó la salida al día siguiente pero se tuvo que retirar en el kilómetro treinta por las lesiones en el tobillo. Ellos tres, más Sagan y Cavendish son los tres abandonos que se han producido hasta el momento en el Tour.La caída impidió a Izagirre estrenarse como líder en un Tour. El ormaiztegiarra partió hacia Dusseldorf como jefe de filas del Bahrain. Izagirre, de 28 años, debía de ser el líder de su equipo y sus miras estaban puestas en la clasificación general. Llegaba a la salida en buen momento después de la Vuelta a Suiza y motivado para luchar por los puestos de cabeza.

En esta primera temporada en el Bahrain no ha conseguido victorias, pero sí ha dado un alto nivel. Su calendario ha sido espectacular y sus mejores resultados en clasificaciones generales han sido el tercer puesto en la Vuelta al País Vasco, el quinto en Romandía, el sexto en Suiza y el séptimo en París-Niza.Aparte del podio en la Itzulia, su puesto más significativo fue el quinto en la Lieja-Bastogne-Lieja.