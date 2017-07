Tour de Francia Igor González de Galdeano: «El amarillo del Tour es uno de los mejores momentos de mi carrera» Igor González de Galdeano, con el maillot amarillo del Tour de Francia en 2002. / AP Igor González de Galdeano (Exciclista) El 10 de julio de 2002, tal día como hoy hace 15 años, el vitoriano se puso líder del la ronda gala. Es el último ciclista vasco que lo ha conseguido IÑAKI IZQUIERDO San sebastián. Lunes, 10 julio 2017, 08:02

Tal día como hoy hace 15 años, Igor González de Galdeano se colocaba de líder del Tour de Francia. El ciclista alavés es el último vasco que ha lucido el maillot amarillo en la Grand Boucle.

- El 10 de julio de 2012 se vistió de amarillo en el Tour.

- Parece mentira que haya pasado tanto tiempo, pero así es. El tiempo pasa y no hay mucho más que decir que, afortunadamente, estamos muy bien.

- Es el último vasco que ha sido líder en Francia.

- Así es. El maillot amarillo del Tour es muy complicado de conseguir, muy peleado como todos los de la carrera francesa. Tuve la suerte de lograrlo y es uno de los mejores momentos de mi carrera deportiva.

- ¿Recuerda cómo fue?

- Se consiguió, principalmente, porque estábamos en un gran equipo, que era la ONCE. El Tour empezó con un prólogo, que a mí se me daban bien. Al final de la primera semana, gracias a la contrarreloj por equipos (que ganó la ONCE) y a una buena actuación en la media montaña pude colocarme de líder.

- Logró mantenerlo una semana entera, hasta la llegada a estación de La Mongie.

- Teníamos un equipo potente. Hasta los Pirineos tuve la fortuna de estar bien respaldado y atravesar un buen momento de forma. Pude conservarlo varios días sin demasiados problemas.

- ¿Es el mejor momento de su carrera?

- Ese y los Juegos Olímpicos de Atenas son los mejores recuerdos. Lo vives en una situación muy buena. Era algo soñado para todos. El primer año que llegué al Tour parecía que lo iba a conseguir sin querer y después de vestirlo en mi segundo, al tercer Tour fui a lo mismo, pero ya no lo pude volver a lograr. Fue imposible.

- ¿Le ha dado más valor a aquello con el paso del tiempo?

- No. Yo en aquel momento ya le di mucho valor. Porque el 'maillot jaune', como dicen ellos, es el protagonista de todos los días. Un protagonismo terrible.

- ¿Cómo ve este Tour?

- Va a ser una carrera supeditada al Sky, que tiene un gran equipo, como teníamos nosotros, y un gran Froome, que ya sabe lo que es ganar Tours y está un punto por encima. Tiene todo para defender el amarillo.

- ¿Sigue las carreras?

- Sí, me gusta. El ciclismo es mi vida y no lo puedo dejar.

- ¿A qué se dedica ahora?

- Acabé hace años la licenciatura de IVEF. Tengo relación con ciclistas, y hago preparación física y asesoramiento a equipos. Sigo en el ciclismo. Eso sí, muchísimo más tranquilo y relajado.

- Su última experiencia en el Euskaltel fue...

- La última experiencia en el Euskaltel fue muy dura. Desde fuera todo se ve más fácil, pero espero que los que están ahora no encuentren tantas trabas como tuve yo en aquel momento. Me tocó todo. Fue un año desastroso. Tantas cosas no volvería a hacer y tantas seguiría impulsando... Los que están ahora no tienen que caer en falsas expectativas y crear un equipo que nos ilusione a todo Euskadi.

- ¿Le gustaría que fuera para adelante el Murias?

- ¡Hombre!, es que es necesario. Los corredores de aquí lo necesitan, la afición, todos. Una vez que desapareció el Euskaltel, necesitamos un nuevo proyecto vasco porque tiene calado.