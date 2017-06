«Mi plaza en el Tour me la había ganado antes, había acumulado méritos»

Haimar Zubeldia (Usurbil, 40 años) se subió ayer a un avión rumbo a Dusseldorf, donde el sábado empieza el Tour. Descartado en principio por el Trek, el martes entró en el equipo tras conocerse el positivo por EPO del portugués André Cardoso, que automáticamente fue excluido. A Zubeldia no le ha gustado cómo se han desarrollado los acontecimientos y no lo disimula. Quiere que se enfríen los ánimos para sentarse cara a cara con los jefes de su equipo.

- Finalmente, al Tour, después de una semana muy extraña.

- Sí. Para los que amamos el ciclismo estas cosas provocan tristeza. Estamos en 2017 y quiero pensar que vamos todos, o casi todos, en la misma dirección. Que suceda algo así es triste. Es verdad que hay que esperar al contraanálisis, todo el mundo tiene derecho a eso, pero veremos. No me corresponde a mí valorar esto. Yo lo que defiendo es que mi plaza en el Tour me la había ganado antes, que había acumulado méritos durante toda la temporada y por mi trayectoria.

- Los últimos días han debido de ser como una noria.

- He pasado de estar con la moral por los suelos a recibir la noticia de que corro el Tour. Estaba empezando a digerir el disgusto. No me han gustado las formas, porque creo que merecía otra actitud, pero ya me he mentalizado. Estos días, gracias a mi esposa y a mis compañeros, he podido entrenarme. No he salido como si hubiera estado en el equipo del Tour, pero hay que mirar el lado positivo. He estado más fresco esta última semana. Tengo aún unos días para asimilarlo, pero cuento con la ventaja de saber lo que me voy a encontrar.

- Se le nota triste pese a estar aquí.

- Mi sensación no es de euforia, más bien lo contrario. Yo tenía el sueño de ir al Tour, porque ya sé que no me quedan muchos por delante, y voy a estar pero por unas determinadas circunstancias.

-Dice que está tranquilo consigo mismo, con su trabajo.

-Sí, porque he trabajado como siempre, no he cambiado. Creo que merecía estar y defiendo esa postura. Sé que la gente tendrá sus razones, pero las mías son esas y no voy a cambiar de parecer. Creo que los argumentos que doy están razonados y, además, se me ha dado la razón. La decisión fue como fue, pero tengo tiempo para hablar con quien tomó esa decisión. Antes no era el momento de hablar ni ahora, con lo que ha pasado, lo es. Hay que esperar a que se tranquilicen las cosas porque ahora está todo caliente y en esas condiciones a veces se dice lo que no se quiere decir. Eso no es lo correcto.

- ¿Queda pendiente una conversación con el equipo?

- Sí.

- ¿Le ha dado tiempo a preparar la maleta?

- Me comunicaron que corría el Tour el martes a última hora de la tarde. Estaba en Jaca. Cogí el coche y volví a casa, preparé la maleta y ya cambié el chip. Esta mañana (por ayer) he salido a entrenar a las ocho y he cubierto cien kilómetros. Ha sido todo muy precipitado, pero estoy preparado aunque los últimos días no hayan sido los ideales.

- Pero el trabajo estaba hecho.

- Eso es. Estoy preparado, de eso no hay duda.

- La idea de su equipo está clara, arropar a Contador.

- La apuesta por Alberto está clara. He hablado con él y tengo claro cuál va a ser mi trabajo. El equipo tiene dos bloques, para las etapas de llano y las de montaña, y yo estoy en este segundo bloque, pero puedo jugar en los dos grupos. También puedo aportar en el llano.

- ¿Qué pronóstico tiene para la carrera francesa?

- El recorrido es similar al de otros años. Las cronos no son largas y hay menos Pirineos, una pena para nosotros, y eso puede ser lo más extraño del recorrido. Los Alpes tendrán un papel importante.

- ¿Froome es el favorito?

- Nuestra apuesta es Alberto. Me ha gustado mucho su preparación este año. Luego se verá si el tiempo le da la razón. Ha hecho las cosas bien. Nos ha costado tenerle tranquilo en el Dauphiné, por el tipo de corredor que es y su personalidad. Espero que todo salga bien.