TOUR FRANCIA Froome nunca ha cedido el amarillo La carrera llega hoy a los Pirineos, donde ha lanzado sus tres ataques decisivos: Ax 3 Domaines, La Pierre de Saint Martin y Peyresourde IÑAKI IZQUIERDO Jueves, 13 julio 2017, 07:23

Hasta hoy, nunca nadie le ha quitado el maillot amarillo del Tour de Francia a Chris Froome. En 2013, lo conquistó en la octava etapa. En 2015, en la séptima. En 2016, en la octava. Las tres veces lo llevó hasta París. En esta edición, el británico lleva de amarillo desde la quinta etapa. Ayer cumplió su día número 50 como líder del Tour y empató con Jacques Anquetil.

Por si este aval no bastase, la ronda francesa encara hoy los Pirineos, que son el territorio favorito de Froome. Es ahí donde ha realizado los movimientos decisivos en sus tres victorias. En 2013 ganó la etapa y se colocó de líder en Ax 3 Domaines. Dejó a Richie Porte a 51 segundos, a Contador a 1:57 y a Quintana a 2:02, por citar a algunos de sus rivales. En 2014, como ahora, ya llegó de líder a los Pirineos. Entonces, su ataque fue la recordada ascensión a La Pierre de Saint Martin, en la muga con Zuberoa y Navarra. Porte fue segundo a 59 segundo y Quintana, tercero a 1:04. Contador cedió 2:51. Segundo en la general quedó Van Garderen a 2:52. El año pasado, el número de Froome llegó cuesta abajo. Precisamente en el puerto donde hoy termina la etapa, el Peyresourde. Sorprendió a todo el grupo de favoritos y, aunque no abrió mucho hueco (13 segundos), dio el golpe definitivo a la carrera. Todos sus rivales quedaron a 23 segundos en la general, pero fue un muro infranqueable en las 13 etapas restantes.

La etapa de hoy, Pau-Peyragudes, tiene 214 kilómetros y se suben el Col de Menté (1ª), Port de Balès (categoría especial) y Peyresourde (1ª), antes de subir la estación de Peyragudes (2ª). Una etapa de alta montaña, clásica, primera del 'nuevo' Tour que comienza hoy, con doble jornada pirenaica, Macizo Central, Alpes duros y crono en Marsella. Con ese terreno, la balanza de factores a favor y en contra de cada aspirante oscila en un sentido o en otro. Salvo sorpresa, solo cinco corredores pueden ganar este Tour, los cuatro que están en menos de un minuto en la general y Nairo Quintana (Movistar), octavo, a 2:13, pero de gran talento y capaz de reventar la carrera en montaña si alcanza su mejor nivel, del que hasta ahora se ha mostrado bastante apartado.

Chris Froome, Líder

Tiene todo a favor y domina el terreno

Llegó al Tour después de su temporada más floja -aún no ha ganado ninguna carrera- pero en Francia está mostrando la misma cara convincente de siempre. Fue, de largo, el mejor de los favoritos en la contrarreloj inaugural y esa ventaja le ha permitido correr con tranquilidad hasta ahora. En la única llegada en alto, La Planche des Belles Filles fue sorprendido por Fabio Aru, pero en Mont du Chat, el puerto más duro hasta ahora, controló la situación.

Ya es líder y otros años también ha llegado a la primera etapa de gran montaña con diferencias cortas, así que domina el terreno. Tiene a su servicio al equipo más fuerte, con cuatro ciclistas entre los 15 primeros de la general. Además, le queda el comodín de la crono del penúltimo día en Marsella (22,5 kilómetros).

En contra de Froome juega que tiene un grupo de rivales amplio, lo que multiplica las ruedas a vigilar. Fabio Aru (Astana) y Romain Bardet (AG2R) están muy cerca, lo mismo que el sorprendente Rigoberto Urán (Cannondale). Los tres han pisado el podio de una vuelta grande. El italiano ganó la Vuelta de 2015 y ha sido segundo y tercero en el Giro. Bardet fue segundo en el último Tour y el colombiano fue segundo en los Giros de 2013 y 2014. Quintana, ganador del Giro y la Vuelta, está muy lejos pero es el más imprevisible. Son rivales importantes y Froome no puede dar facilidades. Por lo demás, su favoritismo es claro.

Fabio Aru Segundo, a 18

Va bien para arriba y tiene una actitud agresiva

Tras perderse el Giro de Italia por lesión, llegó a la salida del Tour con un aspecto físico imponente. Confirmó las apariencias en La Planche des Belles Filles, donde fue protagonista de un ataque magnífico. Se lanzó desde lejos y pedaleó con mucha fuerza. Froome y Porte fueron a por él, pero no pudieron cazarle. En Mont du Chat, después de su primer polémico ataque cuando Froome tenía una avería, no se le vio tan sobrado, pero tampoco perdió comba cuando el británico aceleró.

Atraviesa un excelente estado de forma y está mostrando un carácter ofensivo. Si Froome pasa un mal momento lo va a detectar, por esa actitud agresiva. Tiene el poso de los que ya saben qué es ganar una vuelta de tres semanas (solo Froome, Quintana, Contador y él lo saben, de entre quienes están en carrera) y eso le hace merecedor de respeto.

En el lado negativo de la balanza, la contrarreloj final en la que Froome le va a superar, lo que le obligaría a adquirir ventaja. Tiene terreno a su medida tanto en los Pirineos como en los Alpes, que conoce al dedillo ya que realizó una concentración en Sestriere en la que recorrió las etapas del Tour. Hasta ahora ha sido el mejor en montaña, pero tampoco ha abierto grandes huecos.

Romain Bardet Tercero, a 51

Está mejor que nunca y convencido de su potencial

La gran esperanza francesa ha causado muy buena impresión en las once etapas disputadas. Se le ve fuerte y muy convencido de su papel estelar en el Tour. Su segundo puesto del año pasado, lejos de pesarle, parece que le está sirviendo como estímulo para buscar cotas mayores. Y solo hay una cota mayor que el segundo puesto.

Se la jugó bajando el Mont du Chat, en un mensaje claro a Froome de que no va a dejarle tranquilo. Criado en la tradición ciclista francesa, Bardet va a correr al ataque incluso cuando no sea la mejor opción. Está por ver que su motor pueda dar los caballos suficientes como para plantar cara a un hombre como Froome. Es un ciclista regular y aunque hasta el momento no ha dado muestras de poder romper la carrera siempre está enganchado a ella, lo que obliga a sus rivales a un esfuerzo constante.

En el lado negativo para Bardet, ese punto que le falta para destacarse de sus rivales en montaña. Aguanta con los mejores, siempre, pero no marca distancias. Y además, está su rendimiento en la contrarreloj, que es penoso. Si no mejora en esa disciplina, nunca ganará una gran vuelta. Ni el Tour ni ninguna otra.

Rigoberto Urán Cuarto, a 55

Tiene nivel pero hasta ahora le ha faltado regularidad

Es el 'padre' de todos los ciclistas colombianos que triunfa ahora en Colombia. Genera en ellos un respeto reverencial. Desde hace años se encuentra entre los corredores más fuertes en las grandes vueltas, pero nunca ha terminado de redondear una actuación perfecta, que es lo que se necesita para ganar el Tour y más si de lo que se trata es de derrotar a Froome. Tiene dos podios en el Giro, pero el Tour es otra cosa.

En Mont du Chat se le vio muy solvente y fue el que menos sensación de sufrimiento transmitió en los acelerones de Froome. Luego ganó la etapa.

Pese a su excelente clasificación, cuesta verle como un verdadero aspirante a la victoria. Más bien, da la sensación de que conseguir un puesto en el podio de París sería todo un triunfo para él. Tiene condiciones para mantenerse ahí arriba, pero no puede permitirse una fase irregular, porque el Tour castiga con dureza un mal día. Si mantiene el nivel será difícil desplazarle, y la crono le favorece. Es el mejor contrarrelojista de todos después de Froome. Si la clasificación sigue apretada al llegar a Marsella daría un paso adelante frente a Aru, Bardet y compañía.

Nairo Quintana Octavo, a 2:13

La lógica le descarta, pero el talento funciona por libre

A más de dos minutos y con siete corredores por delante, Nairo Quintana debería estar descartado para el maillot amarillo, pero el colombiano es talento puro y el talento funciona con sus propias reglas. Lo lógico es que ceda hoy en Peyragudes y se despida del Tour, porque ya se descolgó en La Planche des Belles Filles y en Mont du Chat.

Si sucede eso, que es lo lógico, el análisis será que ha fracasado en su intento de doblete Giro-Tour. Nada más lejos de la realidad. No le habrá salido, pero la aventura del colombiano le hace más grande. Se ha atrevido con un reto casi imposible, para medirse con los más grandes de la historia. Esa valentía merece un aplauso.

Si hoy aguanta con los mejores, ojo con él, porque los Alpes están diseñados a su medida. En aquellos puertos el mejor Quintana es capaz de darle la vuelta a la carrera. Sin embargo, hasta el momento no se ha visto esa buena versión del colombiano, pero a Froome ya le ha hecho sufrir en otras ocasiones, como en Alpe d'Huez en 2015, cuando le quitó 1:20 de los 2:32 que le llevaba. Aquel día. Wouter Poels salvó al líder, que por eso no descarta a Quintana.