Marcel Kittel repite victoria al sprint

Contador pide "200 kilómetros de límite de etapa"

Alberto Contador (Trek Segafredo) afirmóantes de la larga sexta etapa del Tour, de 216 km, disputada bajo un fuerte calor, que el límite de recorrido debería fijarse en 200 km."El objetivo en esta etapa es evitar caídas e hidratarse bien, porque hace mucho calor y son casi 230 km con la parte neutralizada. Creo que hay más kilómetros de los necesarios. Doscientos km estaría bien como límite", afirmó.

La presente edición del Tour de Francia tiene ocho etapas de más de doscientos kilómetros, aunque ya se han cumplido cuatro de ellas. El viernes llega una nueva etapa de más de 200 km, entre Troyes y Nuits Saint Georges, de 213,5 km. La etapa más larga de esta edición del Tour llegará el viernes 21 de julio, con 222,5 km, dos días antes de la etapa final en los Campos Elíseos de París.

Esa larga etapa, entre Embrun y Salon de Provence, será un día antes de la decisiva contrarreloj de Marsella. El madrileño está en octava posición en la clasificación general, a 52 segundos de Chris Froome. "La etapa del domingo (en el macizo del Jura, entre Nantua y Chambery) será totalmente diferente. Para mí es la más dura de todo el Tour, con varias horas de escalada, con duras pendientes, con necesidad de resistencia. Y me va mejor", dijo, en referencia a una jornada que tiene tres puertos de categoría especial.

"No sabía cómo iba a responder el miércoles en la Planche des Belles Filles. Veremos cómo seguimos, porque cada día es una historia diferente. El miércoles fue difícil y no estuve bien, pero creo que lo he superado satisfactoriamente". Contador insistió en que pese a un mal día el miércoles, la diferencia de 52 segundos no es insalvable. "Cuando vi lo que pasó, no creo que el resultado fuera malo, pero obviamente no lo habría firmado antes de empezar. Era la primera etapa de montaña y fue un caos con mucha gente y cambios de ritmo. Finalmente las diferencias fueron mínimas", afirmó, tratando de ver el lado positivo a la mala jornada del miércoles.