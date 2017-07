Vigésima etapa Froome, Urán y Bardet se juegan el Tour Chris Froome. / Christian Hartmann (Reuters) Mikel Landa apurará sus opciones para estar en el podio de los Campos Elíseos COLPISA / AFP MARSELLA Sábado, 22 julio 2017, 15:32

El británico Chris Froome (Sky) y el colombiano Rigoberto Urán (Cannondale), primero y tercero de la general en el Tour, con una diferencia de 29 segundos, se juegan este sábado el triunfo final en la carrera, en la contrarreloj de 22,5 kilómetros en Marsella, con permiso del francés Romain Bardet (AG2R), segundo a 23. Bardet es segundo en la clasificación a 23 segundos de Froome pero sus dos rivales son especialistas en contrarreloj y el francés no.

Si la lógica se respetara, Froome, el mejor en las cronos, debería ganar la etapa y el Tour, mientras que Urán puede distanciar en más de seis segundos a Bardet y hacerse con la segunda plaza final, igualando a su compatriota Nairo Quintana, dos veces subcampeón de la prueba.

Pero un pinchazo o un percance puede hacer que Froome pierda el maillot amarillo en beneficio de Urán y el británico es consciente de ello. "Urán es uno de los mejores contrarrelojistas, así que creo que Rigoberto está realmente preparado para el podio y para pelear por el maillot amarillo. Es mi gran amenaza", afirmó Froome el jueves. "Con estos tiempos, Rigoberto Urán sería el más peligroso dado que creo que es el siguiente mejor contrarrelojista (después del propio Froome)", insiste el británico.

Urán no se da por vencido

Cuando se le preguntó a Urán qué pensaba de que Froome lo haya colocado como el rival a batir en la crono de Marsella, el colombiano, con su habitual sentido del humor, asintió. "Tiene razón. También voy bien al cronómetro, he ganado contra el reloj, me he defendido bien y ahora con la forma que tengo, espero hacer una buena crono el sábado", dijo Urán hace una semana cuando Froome ya lo colocó como su mayor amenaza en este Tour.

El jueves el británico desempolvó el mismo discurso. "Urán es el siguiente más fuerte en contrarreloj. Está solo a 29 segundos de mí, por lo que imagino que será el ciclista sobre el que tendré que estar pendiente en Marsella" , señaló el líder del Sky.

Pero el último precedente en la lucha contra el crono no es halagüeño para Urán. En los 14 kilómetros de la primera etapa de este Tour, Froome aventajó en 51 segundos a Urán.

Será la cuarta ocasión en el siglo XXI en que una etapa del Tour concluya en la capital de la Costa Azul. En las anteriores los ganadores fueron el danés Jakob Piil (2003), el francés Cédric Vasseur (2007) y el británico Mark Cavendish (2013). El estadio donde el Olympique de Marsella disputa sus partidos, el Velodrome, hará honor a su nombre siendo el punto de partida y de llegada de los corredores.

Con el cuarto clasificado en la general, el español Mikel Landa, a 1 minuto y 36 segundos de Froome, parece que la contrarreloj de Marsella dictaminará el orden del podio entre Froome, Bardet y Urán.