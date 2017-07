Ciclismo Contador: «Froome no es solo él, tiene un equipo potentísimo» Alberto Contador, en una etapa del Tour. / Efe El ciclista de Pinto reconoce que «ha perdido un tiempo que no le hubiera gustado perder» COLPISA / AFP Viernes, 7 julio 2017, 13:51

Alberto Contador, que está octavo en la general del Tour de Francia, a 52 segundos del líder, Chris Froome, afirmó que he cedido «un tiempo que no me hubiera gustado perder» ante el ciclista británico, que tiene la fortuna, según el madrileño, de contar con «un equipo potentísimo».

Tras ceder tiempo en la prólogo contra el reloj y en la quinta etapa, con llegada en alto en la Planche des Belles Filles, Contador confía en recuperarse en las jornadas del macizo del Jura, el sábado y sobre todo el domingo, con tres puertos de categoría especial. «Evidentemente todas las etapas son importantes y complicadas y en todas te pueden pasar mil cosas pero sí es verdad que por dureza sin duda la del sábado no parece nada en comparación con la del domingo. Son puertos con menos pendientes, mientras que el domingo hay puertos prácticamente de diez kilómetros al diez por ciento», afirmó Contador este viernes antes de la salida en Troyes, en una etapa llana de 213,5 km con final en Nuits Saint Georges.

Contador cree que los 52 segundos que tiene de retraso respecto a Froome son recuperables. «He perdido un tiempo que no me hubiera gustado perder, pero también es verdad que otros años, por la contrarreloj por equipos o porque he tenido caídas, era peor la situación. Es muy bueno que no he tenido ninguna caída hasta ahora. Estoy con salud y creo que eso me va a permitir ir mejorando en lo que queda de Tour», señaló el madrileño.

Contador señaló que Froome ha mostrado estos días que se encuentra bien. «Tiene el maillot de líder y mal no va. ¿Si tiene el nivel de otros años? Habrá que verlo con el paso de los días. Pero hay que tener en cuenta que no es solo él. Tiene un equipo potentísimo», concluyó.