Tour de Francia «Me he caído pero me encuentro bien» Geraint Thomas, del Sky, afirma que «son cosas que suceden en los sprints»

«Me caí pero me encuentro bien, no tengo nada grave. Quise ponerme delante para estar fuera de peligro, pero son cosas que suceden en los sprints. Froome estaba justo detrás de mí cuando se produjo la caída. Me ha podido esquivar y no ha tenido ningún problema».