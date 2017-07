Tour de Francia Las caídas marcan el paso del Tour Alejandro Valverde, ayer en su habitación del Hospital Universitario de Düsseldorf. / EFE Valverde fue intervenido de la rodilla y mandó ánimos a sus compañeros, a quienes pidió perdón por dejarles «solos a las primeras de cambio»Jon Izagirre pasa hoy por el quirófano para reparar la fractura lumbar que sufrió en la primera etapa IÑAKI IZQUIERDO Lunes, 3 julio 2017, 07:28

Jon Izagirre (Bahrain) sufre «una fractura lumbar inestable que necesita un tratamiento quirúrgico». El parte médico a última hora de la noche del sábado fue demoledor. La fractura afecta a dos vértebras. El ormaiztegiarra sigue ingresado en Alemania y, a la espera del resultado de la operación que tendrá lugar hoy, no es arriesgado decir que la temporada 2017 ya ha terminado para él a consecuencia de la caída que sufrió en la primera etapa del Tour.

Lo mismo sirve para Alejandro Valverde, que se recupera en otra cama del hospital universitario de Düsseldorf de la intervención en la rodilla izquierda a la que fue sometido en la madrugada de ayer para reparar la fractura de rótula que se produjo al caer en la misma curva del circuito que Jon Izagirre.

El australiano Luke Durbridge (Orica), caído en el mismo sitio, tomó ayer la salida pero se tuvo que retirar en el kilómetro treinta por las lesiones en el tobillo. Es el tercer abandono del Tour tras Izagirre y Valverde.

En la etapa de ayer, fueron Chris Froome (Sky), Romain Bardet (AG2R) y Richie Porte (BMC) los que se fueron al suelo. El golpe no tuvo consecuencias para ninguno de los tres pero evidenció que las caídas están marcando la carrera en este inicio del Tour.

Henao y Chrish Froome, que se vio implicado en una caída masiva, ruedan en la etapa de ayer. / AFP

La baja de Izagirre es un golpe para el ciclismo vasco y para el Bahrain. Su compañero Javi Moreno explicó ayer en la salida que Izagirre «tiene fracturas en dos vértebras y le van a operar este lunes. Dentro de la gravedad nos han dicho que quedará bien, y eso es ahora la mejor noticia que nos pueden dar. El equipo se tendrá que reinventar. La baja de Jon es un palo para el equipo, era nuestro líder y estaba haciendo un año en su línea. Por primera vez asumía los galones del equipo y estábamos volcados con él».

Valverde mandó ayer un vídeo a sus compañeros, en el que lamenta «dejarles solos a las primeras de cambio, pero estoy convencido de que vais a hacer un gran Tour. Ánimo a todos». El murciano deberá permanecer ingresado dos o tres días y después regresará a casa para continuar con la recuperación, que se alargará durante varios meses.

Valverde fue «intervenido durante más de tres horas en su rótula izquierda y los doctores han cerrado también las dos importantes heridas que Alejandro tenía en su tibia izquierda y en la región anal. La fractura en el astrágalo de su pie izquierdo no precisaba de intervención quirúrgica», comunicó el Movistar.

Froome: «Estoy bien»

Chris Froome se vio involucrado en una caída a 30 kilómetros de la meta de ayer en Lieja, pero el accidente se saldó sin consecuencias. «Afortunadamente no tengo ninguna lesión, solo he perdido un poco de piel, pero eso forma parte de la naturaleza de la carrera. Sabíamos que las condiciones eran complicadas, que la carretera estaba mojada y eso supone un gran riesgo, es fácil que haya contacto entre las ruedas».

El británico explicó que «un corredor cayó delante y no pude evitar acabar en el asfalto, pero son cosas de este deporte y hay que aceptarlo. Lo más importante es que con ayuda de mis compañeros pude llegar a meta sin perder tiempo».

Romain Bardet también se mostró satisfecho porque la caída no tuviera consecuencias. «Estaba en buena posición, pero en una rotonda un corredor cayó delante de mí. Estoy bien y pude reanudar la marcha con normalidad. Nunca es una buena noticia a caerse, pero es parte de la profesión y lo importante es que me he levantado sin problemas. Tengo dolor, pero eso es normal cuando te caes a 50 kilómetros por hora. El Tour acaba de comenzar y mi moral es alta».