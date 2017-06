Landa, Nieve y el asunto de las banderas del Sky

Lo que pretendía ser un simple anuncio de sus corredores para el Tour de Francia, ha acabado generando un pequeño foco de polémica en las redes. El Team Sky dio a conocer su lista de ciclistas convocados para la próxima edición de la vuelta gala, recurriendo a un vídeo publicado en su cuenta de Twitter. En él se puede ver a los nueve corredores escogidos, cuyos nombres vienen acompañados de unos datos básicos como la edad, la altura... y la nacionalidad.

Sin quererlo ni beberlo, el Sky se ha metido de lleno en el siempre puntilloso asunto de los sentimientos de pertenencia. El equipo ciclista ha presentado al alavés Mikel Landa y al navarro Mikel Nieve utilizando una ikurriña para indicar su nacionalidad. Asimismo, ha asignado una bandera de Gales, con su característico dragón rojo, a los galeses Luke Rowe y Geraint Thomas, mientras que muestra al británico y estrella del equipo Chris Froome con una Union Jack.

It's nearly time! We're excited to reveal our team for the 2017 Tour de France. Bring on @LeTour! #GoTeamSkypic.twitter.com/GsqMF74gKQ