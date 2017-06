Los favoritos del Tour estudian los Alpes

Chris Froome (Sky), Nairo Quintana (Movistar) y Fabio Aru (Astana) han recorrido estos días las dos grandes etapas alpinas del Tour de Francia, que arranca el 1 de julio en Stuttgart. En una edición en que la carrera atravesará los cinco macizos montañosos del país, Vosgos, Jura, Pirineos, Macizo Central y Alpes -algo que no sucede desde 1992-, parece que los grandes favoritos al triunfo en París creen que la carrera se decidirá en los Alpes.

Habrá dos grandes etapas alpinas, la 17 y la 18. La primera de ellas incluye los pasos por Croix de Fer, Télégraphe y Galibier, antes de descender a la meta de Serre Chevalier. Esta es una de las etapas que ha reconocido los últimos días Nairo Quintana, que se retrató en la cima del Galibier, a 2.642 metros de altitud. El colombiano no ha pasado nunca ese puerto en el Tour de Francia, ya que no se incluye en el recorrido desde 2011. Froome lo subió en la edición de 2008, cuando no era el corredor que es hoy, en la etapa de Alpe d'Huez, en la que acabó en la posición 30, en la que Carlos Sastre sentenció el Tour a su favor.

El británico, que buscará su cuarta victoria en la ronda gala, se ha dejado ver en el recorrido de la etapa 18, Briançon-Izoard. Acompañado por Peter Kennaugh, Christian Knees y Michal Kwiatkowski, ascendió, entre otros colosos, Vars, de 2.109 metros. Es el puerto previo a la subida final al Izoard (2.360).

En su incursión alpina, Chris Froome aprovechó para darse el gustazo de conocer el Colle delle Finestre, en Italia, con sus kilómetros finales de sterrato. Por el momento, nunca ha atacado el Giro, pero se le vio entusiasmado con la subida.

Será la primera vez que el Izoard acoge la meta de una etapa, aunque el Tour ha atravesado 33 veces su cima. El itsasondoarra Aitor Garmendia fue el primero en coronar en la edición de 2003, el día de la caída del lazkaotarra Joseba Beloki camino de Gap, donde ganó Vinokúrov.

Un discípulo del kazajo en el Astana, Fabio Aru, también ha estado estos días en los Alpes y ha subido al Izoard, en compañía de Alexei Lutsenko. El sardo, tras perderse el Giro por lesión en una rodilla, ha realizado una concentración en altitud en Sestriere.

Ni Aru ni Froome ni Quintana han subido el Izoard en el Tour de Francia. La última vez que se pasó fue en 2014 y el colombiano no corrió tras haber ganado el Giro de Italia y Froome se había retirado por una caída. Aru no corrió en Francia ese año.

Contador, en el Teide

Alberto Contador (Trek), el único ganador del Tour que estará en la salida de Stuttgart además de Froome, ha optado por un camino algo diferente aunque también ha reconocido el trazado de la ronda gala. Estos días sigue con su concentración en altitud en el Teide.

El madrileño, ganador de los Tours de 2007 y 2009, busca a los 34 años la que puede ser su última oportunidad de subir a lo más alto del podio de París.

Contador, Froome y Aru llegarán con un dato en común a la salida del Tour. Salvo que el líder del Astana gane el Campeonato de Italia, todos se presentarán en Stuttgart con el casillero de victorias a cero en este 2017. No es el caso de Quintana, ganador de seis carreras: etapa y general en Tirreno-Adriático y Vuelta a la Comunitat Valenciana, una etapa del Giro de Italia y otra de Asturias.

Otro de los grandes aspirantes, Richie Porte (BMC), llegará al Tour después de su buen Dauphiné. El australiano (6 victorias) realizó una concentración en los Alpes en mayo, en los que entre otros puertos del Tour inspeccionó el Galibier, acompañado de Nicolas Roche y Danilo Wyss. También sin victorias, Romain Bardet (AG2R) se ha ha concentrado en el Puy de Dome y desde allí ha ido a inspeccionar las etapas alpinas.

Las cartas están sobre la mesa ya que salvo Aru y Alejandro Valverde (11 victorias), que correrán los campeonatos, ninguno de los aspirantes competirá antes del Tour. Los entrenamientos han ido bien, pero ahora llega la competición. La hora de la verdad.