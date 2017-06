Froome 'olvida' a Quintana en su quiniela para el Tour

Chris Froome (Sky) considera que sus principales rivales para el Tour de Francia serán Alberto Contador (Trek), Richie Porte (BMC) y Romain Bardet (AG2R). No incluye en su quiniela a Nairo Quintana (Movistar), ya que opina que «será difícil para él después de correr el Giro y puede acusar el desafío del doblete en la misma temporada. Pero es verdad que Nairo siempre lo hace mejor en su segunda gran vuelta de la temporada y podría estar en mejor forma en julio».

«Mis mayores amenazas vendrán de los rivales que no hicieron el Giro, como Porte, Contador y Bardet. Richie ha estado increíble eta temporada, ganando el Tour Down Under y el Tour de Romandia. Creo que este año le puede ir bien y puede luchar por la victoria. Ha demostrado de lo que es capaz y creo en él», explicó Froome en declaraciones a Reuters.

Respecto a sus compañeros del Sky para el Tour, Froome comentó que espera la participación del galés Geraint Thomas, quien se retiró del Giro lastrado por la caída del día del Blockhaus. «Por un lado fue un gran revés para Geraint, que no pudo terminar el Giro, pero para el Tour puede ser importante para el equipo porque estará más fresco y tendrá más tiempo para prepararse».

Froome ha pasado una larga temporada concentrado en el Teide y desde el domingo afrontará el Dauphiné. «Los entrenamientos y los kilómetros acumulados son similares a los del año pasado, creo que funcionó bien y pude hacer el Tour y la Vuelta. Después del Tour, si todo va bien, me encantaría hacer la Vuelta», concluyó.

Contador, «conservador»

Alberto Contador también ha aprovechado las últimas tres semanas para entrenarse en la altitud del Teide, y el domingo se encontrará con Froome en Francia. «El Teide es un lugar ideal para trabajar, a 2.300 metros de altitud. He podido estar centrado las 24 horas del día en la bicicleta, optimizando entrenamientos, reposo y alimentación».

El corredor madrileño, que ha estado concentrado con sus compañeros Cardoso, Gogl, Brandle y Felline, explica que «este año he hecho un inicio de temporada más tranquilo y en esta concentración he sido súper conservador para no llegar con fatiga al inicio del Tour. Esa es la gran diferencia con otros años».

Ahora afronta el Dauphiné, «que es mi primera competición importante antes del Tour, un poco justo. Voy para coger ritmo y si veo que no puedo, levantaré el pie, aunque eso es algo complicado para mí. Pero es lo más inteligente pensando en el Tour». Después del Dauphiné volverá a concentrarse.

Sobre sus expectativas para julio, Contador asegura que está «tranquilo. Solo me preocupa tener salud y llegar en óptimas condiciones a la salida. Afortunadamente, el ciclismo no son matemáticas, aunque cada vez cuenten más. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano y sigo convencido de que querer es poder».

Valverde, también

Alejandro Valverde (Movistar) también estará en la salida del Dauphiné, que se disputará desde el domingo hasta el día 11. La carrera alpina empieza con una etapa en línea con salida y llegada en Saint Etienne e incluye una contrarreloj de 23,5 kilómetros en Bourgoin-Jallieu, de distancia casi idéntica a la que decidirá el próximo Tour de Francia en Marsella, y ofrecerá tres días de alta montaña, con el Mont du Chat, el viernes 9; Alpe d'Huez por Sarenne, el sábado 10; y el fin de fiesta en el Plateau de Solaison.

Otros nombres de la lista de inscritos en el Dauphiné son Fabio Aru (Astana), que reaparece tras la lesión que le impidió correr el Giro; Esteban Chaves (Orica), también recuperado de los problemas de rodilla que sufrió en las carreras de principio de temporada en Australia; o Julian Alaphilippe (Quick-Step).

En la nómina de hombres rápidos aparecen corredores como Bouhanni (Cofidis), Demare (FDJ), Kristoff (Katusha), Coquard (Direct Energie) o Boasson Hagen (Dimension Data).