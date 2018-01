Ciclismo Mas, el todoterreno de Caja Rural Lluis Mas. / MICHELENA El corredor mallorquín da presencia a la formación Navarra en San Juan. Empezó a cultivar olivos con su padre y ya tiene una producción importante. Trabajó como albañil y estuvo muy cerca de dejar el ciclismo por falta de ofertas BENITO URRABURU SAN JUAN (ARGENTINA) Sábado, 27 enero 2018, 23:15

“Yo tengo muy claro cual es mi puesto en el mundo del ciclismo. Si hay que trabajar para un líder, lo hago. Si hay que meterse en una escapada, lo intento. Si veo que puedo ganar, pruebo”. Lluis Mas es mallorquín, de Ses Salines, donde sigue viviendo junto a su familia.

Es lo que se llamaría en los tiempos en el que este deporte permitía hacer épica, un jornalero de la gloria. Eugenio Goikoetxea, el director del Caja Rural, está encantado con él: “Hace lo que se le manda y siempre cumple”. Después de Óscar Sevilla es el mejor corredor español clasificado en la general de la Vuelta a San Juan, en decimoquinto lugar: “El equipo quería que comenzase la temporada en buenas condiciones y no he llegado mal de forma a Argentina. La idea es estar bastante bien en Andalucía. Estoy andando mejor de lo esperado. Me veo delante en muchos momentos de la etapa y esperaba estar todavía mejor clasificado, pero en la etapa de el Colorado hubo una criba importante y llegué como pude. El equipo Medellín (el de Óscar Sevilla) me tiró para atrás. Se va todos los días muy rápido”.

«Me gusta el calor»

En Argentina se encuentra en su salsa, con calor: “Me gusta que haga calor. En la Vuelta a España, cuando ha habido unos días de calor extremo es cuando mejor me he encontrado. No me afecta para nada”. Mas es uno de esos ciclistas que brillaron en el campo aficionado. A pesar de ello le costó encontrar un hueco en el mundo profesional. Corrió en el Saunier Duval, luego estuvo cinco años con el Burgos-BH de categoría Continental. Lleva otros cinco en Caja Rural.

Trabajó de albañil

Brilló en el Campeonato del Mundo sub 23 de Copenhague, en 2011. En 2015 estaría con la selección española profesional en el mundial de Richmond (Estados Unidos). Caja Rural le sacó del paro cuando trabajaba con su padre. “Se dedicaba a la construcción y estaba con él. Hacía de todo. Le acompañaba en el camión para lo que hiciese falta. Trabajé de albañil. Si no me hubiese salido la oferta de Caja Rural, habría seguido trabajado de albañil”. Ya hemos dicho que su director Eugenio Goikoetxea le tiene en mucha estima, lo mismo que el mánager del equipo, Juanma Hernández.

Le gusta el campo, el contacto con la naturaleza y “hace un año puse unos olivos allí en Ses Salines. Ahora tenemos más terreno y más olivos para plantar. En el futuro igual me dedico a eso. De momento sacamos cerca de 2.500 kilos al año de olivas”. Dice que “soy feliz durante el invierno en el campo con mis gallinas, con los animales. Me gusta la tranquilidad que se tiene en el campo, la paz que hay”.

Una carrera que le gusta mucho es la Volta a Cataluña: “Me va muy bien esa prueba. A ver como salgo de Andalucía. Tengo que hablar con el equipo. Normalmente me iría a prepararme a Andorra. Suelo ir en barco hasta Barcelona. Luego voy a Andorra en coche, estoy quince días y me vuelvo a casa”.

Mas ha conseguido triunfos, como la etapa que sumó en la Vuelta a Terras Feiras, en Portugal, o el sexto puesto logrado en la general de Azerbaiján, cuarto en la Vuelta a China, etapa en la Vuelta a Turquía, por delante de…Cavendish, ganador de la clasificación por puntos en la Volta a Catalunya, segundo en la contrarreloj en los Juegos del Mediterráneo en 2017, líder de las metas volantes durante muchos días en la Vuelta a España, entre otros logros.

Un todoterreno

“Como ciclista soy un todoterreno, que lo mismo coge escapadas, que disputa clasificaciones secundarias. Si hay un líder, Pardilla o Rosón, el año pasado, trabajo para ellos. Los líderes del equipo confían en mí y yo trabajo todo lo que puedo para ellos”.

Trata de sacar partido de las virtudes que tiene. “Tengo algo de velocidad y en grupos pequeños, sin velocistas, puedo disputar la victoria. Nunca dejo de aprender. Siempre se puede evolucionar”. Tiene 29 años, su modelo a imitar como ciclista fue Juan Antonio Flecha.