Ciclismo El sevillano aguanta el baile antes de la etapa reina Alessandro Covi cruza en solitario la línea de meta en Orio. / ÍÑIGO SÁNCHEZ Alessandro Covi, el italiano del Colpack, se lleva la tercera etapa de una Vuelta al Bidasoa que termina hoy en Irun BORJA OLAZABAL Sábado, 12 mayo 2018, 09:51

No hay tregua en la Vuelta al Bidasoa, cuya tercera etapa, la más larga con 131 kilómetros, comenzó y terminó ayer en Orio. Hubo guerra, a cara de perro. Sin trincheras. Y al que más le pegaron fue al líder, al sevillano Juan Pedro López. Le dieron por todos lados, pero se puso flamenco y aguantó el baile. El primer día se colocó el maillot amarillo tras ganar en IrriSarri Land y sigue manteniendo esos seis segundos de ventaja que logró en las rampas del parque de aventuras.

Con los dientes afilados, en segunda y tercera posición de la general al mismo tiempo, están Joel Nicolau, del Caja Rural, y Tiago Antunes, del Aldro. El portugués lo intentó este veirnes en el último puerto, el de Aia, pero López no le dejó ir.

VUELTA AL BIDASOA Etapa 1 Alessandro Covi (Colpack) 3h07:20 2 Xavier Cañellas (Caja Rural) a 4 3 Asier Etxeberria (Ampo) 4 4 Tiago Antunes (Aldro) 4 5 Carmelo Urbano (Extremadura) 4 6 Joel Nicolau (Caja Rural) 4 7 Barnabas Peak (UCI) 4 8 Unai Cuadrado (Ampo) 4 9 Juan Pedro López (Polartec) 4 10 Carlos Ruiz (Lizarte) 4 General 1 Juan Pedro López (Polartec) 8h20:20 2 Joel Nicolau (Caja Rural) a 6 3 Tiago Antunes (Aldro) 6 4 Barnabas Peak (UCI) 19 5 Asier Etxeberria (Ampo) 25 6 Alessandro Covi (Colpack) 29 7 Unai Cuadrado (Ampo) 33 8 Davide Botta (Colpack) 36 9 Jeron Pattyn (Tecnics) 38 10 Carmelo Urbano (Extremadura) 41 25 Mikel Mujika (Eibar) 2:12

El líder de la prueba no escondió tras cruzar la meta que «han sido muchos los ataques, sobre todo al final, en Aia. Un rival muy duro es Antunes, que me lo ha puesto muy difícil, pero lo importante es que hemos pasado el día y he entrado en el grupo de cabeza. Bajando Aia nos hemos despistado un poco y el equipo no ha estado al completo, pero no me he puesto nervioso, han aparecido y hemos podido acabar con los mejores».

El líder Juan Pedro López se mantuvo firme ante los ataques del portugués Tiago Antunes en Aia

Ese pelea entre los gallos de la general le dio algo de margen a Alessandro Covi, que cogió una pequeña renta tras coronar el último de los puertos y entró en meta en solitario. El italiano, que había sido segundo en la etapa del jueves en Hondarribia, dio el primer triunfo a un Colpack que estaba teniendo menos protagonismo que en pasadas ediciones, pero que ya se ha puesto como líder en la general por equipos.

Covi comentó tras la victoria que «la etapa ha sido muy dura desde el principio, pero he podido estar siempre bien colocado y he llegado con el primer grupo al tramo final. A unos dos kilómetros de meta he podido saltar, me he quedado solo y he logrado el triunfo. Además he logrado el maillot de la regularidad, mi compañero Della Valle el de metas volantes y lucharemos para mantenerlos hasta el final».

El del Colpack llegó con cuatro segundos de renta sobre un grupo de diez, donde solo aguantaron los más fuertes. Entre ellos, dos Ampo como Asier Etxeberria y Unai Cuadrado. No pudo seguir el ritmo el guipuzcoano Unai Iribar, que cedió el maillot de mejor euskaldun a Etxeberria y el liderato en la clasificación provincial a Mikel Mujika, de Eibar Energia Hiria.

Cinco puertos

La Vuelta al Bidasoa no es el Tour y este sábado, en la última etapa, no tocará paseo por los campos Elíseos. Solo quedan 77 kilómetros, pero serán los más duros con cinco puertos. Gurutze (3ª), Aritxulegi (1ª) y Agina (1ª) para empezar. Y para acabar la ratonera del muro de San Marcial (2ª) y Erlaitz (1ª) y su velocísima bajada. Además, hay amenaza de lluvia. Cuidado que vienen curvas.