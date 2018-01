Ciclismo Sevilla tiene un color especial Óscar Sevilla. / AFP Oscar Sevilla ha terminado dos años seguidos segundo en la Vuelta a San Juan. «Hay que disfrutar del presente y aprender del pasado», afirma BENITO URRABURU SAN JUAN (ARGENTINA) Domingo, 28 enero 2018, 22:17

Por segundo año consecutivo, Óscar Sevilla ha finalizado segundo en la Vuelta a San Juan. En esta ocasión le ha ganado el argentino Gonzalo Najar, con un ataque demoledor en el alto de El Colarado. El año pasado lo hizo Bauke Mollema.

No quiere darle más vueltas a esa etapa: “Nos atacó a veinte kilómetros de la meta y no fuimos capaces de anular la fuga. Eso es lo único que cuenta. Además del segundo puesto, que para mí es importante, he terminado físicamente muy bien la carrera. Me gusta ganar, como a todos, pero sigo ahí, en la pomada. Disfruto con las sensaciones que he tenido. La salud me ha acompañado. Es algo que no valoramos como se merece hasta que nos pasa algo”, comenta rodeado de gente que le pide fotos, firmar maillots.

En la Vuelta a San Juan no hay autobuses. Cada equipo tiene una furgoneta, veintisiete en total, y una carpa con sillas en la que se sientan a la vista de los aficionados, de todo el mundo. Es un buen ejercicio de humildad para muchos ciclistas que están en el WorldTour. Habla de sus compañeros, de los entresijos de la prueba: “Trato de aportar experiencia a mis compañeros, de quitarles los miedos que pueden tener, de hacerles ver que no son inferiores a nadie, tampoco a los ciclistas del WorlTour. Hay gente que te tira del pantalón o te coge del maillot dentro del pelotón. Los buenos no lo hacen, sólo los mediocres. No le tienen que tener miedo a esas cosas.

Habla de respetar a los rivales “pero miedo ninguno. Te ganan, pues te ganan. Hay que intentar todo para que no lo hagan, pero desde el respeto”. Su próxima carrera será la prueba Colombia Oro y Paz, a la que llegará en un buen momento: “Al principio me costó un poco coger ritmo, pero a medida que han ido pasando las etapas he ido a mejor. La competición es la competición. A mi edad he mejorado algo en contrarreloj. Lo más importante es que sigo disfrutando, corro con ilusión, me siento con más seguridad”.

De la prueba colombiana dice que “correré en casa, aunque mi primera casa está en Osa del Montiel (Albacete). En Colombia estoy como en casa. Conozco bien el terreno, la carrera no es dura, salvo el último día que se subirá el puerto de Manizales, que tiene veinte kilómetros de ascensión. No hay subidas como las de Letras, Minas o La Línea, que tienen cuarenta o cincuenta kilómetros de ascensión”.

Necesidad de ser ciclistas

Estoy motivado y en Colombia hay mucha ilusión con la prueba: “Corredores como Nairo Quintana, Urán o Henao, entre otros, tienen muchos seguidores y con esa subida alguno de ellos ganará la carrera”. Sigue pensando como ciclista, pero no olvida a su equipo, Medellín: "La idea es seguir creciendo a todos los niveles, en infraestructura, en logística, en sueldos, en material. Hay ya ocho equipos continentales en Colombia. Correremos con cuatro de los corredores que están aquí más Chalapud y Jhonatan Caicedo, que si no se tuerce estará en Europa en poco tiempo”.

Cada vez salen más corredores sudámericanos de nivel.“Las condiciones naturales influyen, pero también que ven las posibilidades de ganarse la vida, de tener un futuro, de conseguir dinero. Muchos son campesinos, viven en las veredas de las montañas. Comprueban que sus conocidos progresan, se hacen un hombre.Ven un futuro económico y deportivo por delante, tienen necesidad. Hay muchos niños que quieren ser Urán, Henao, Quintana o Gaviria. Se fijan en ellos como yo me fijaba en Indurain y en otros ciclistas”.

Le gusta el coche

No tiene claro si seguirá corriendo o no. Le gusta el coche, dirigir equipos: “No me mortifico con lo que voy a hacer o no, pero me gusta dirigir, planear estrategias, planificar las etapas, mover a mis compañeros. Hasta ahora me gusta más hacerlo por pasión que por obligación. Me gusta ese ajetreo”.

No mira mucho hacia atrás, “salvo para aprender de los errores. Yo aprendo de todo, de lo malo y de lo bueno. Hay que tirar para delante, disfrutar del presente, aprender del pasado. El futuro sólo lo miro a corto plazo, no mucho más allá. Los colombianos dicen que hay que disfrutar del presente, del día a día. Cuando lleguen los problemas ya veremos como los solucionamos. Eso es lo que me ha enseñado mi mujer”. Cuando va a Osa de Montiel y se reúne con sus amigos para comer, “al final siempre sale lo negativo, en vez de disfrutar del presente, de la carne, del vino”. Del ciclismo español cree que “se ha ido gente importante como Contador, Purito. Valverde todavía dará alegrías y llega gente con Enric Mas o Soler”.

«Froome está todo el día fuera de su casa»

De Chris Froome opina que “no sé lo que ha pasado como para opinar. Será un experto químico el que diga lo que ha pasado, si es o no es positivo. Si no le castigan se volverá hablar mal del ciclismo y un acuerdo será complicado. Tampoco sé mucho de ese tema”.

Pone como ejemplo las veces que se oye que “un futbolista se ha infiltrado para jugar un partido y no pasa nada. Si lo dice un ciclista, le matan. Espero que salga de la mejor manera posible de ese asunto, que no haya presiones mediáticas. Es un tipo que se sacrifica, está todo el año fuera de su casa. No le defiendo, no entro a opinar, porque no tengo argumentos para hacerlo”. Sobre el ganador de la pueba afirma que “hizo una exhibición en El Colorado.

Hay que seguirle por muchas cosas, para ver si vuelve a repetir ese resultado. El corredor sudámericano se suele relajar, no todos son capaces de mantener un nivel alto. Igual ese fue su momento y hasta hay ha llegado. Hay que verle. Subió muy rápido. Uno piensa que el grupo se le va a echar encima, pero no llegamos”. Volverá a correr algunas pruebas del calendario español y el Campeonato de España. De momento, a los 41 años, ha sido de nuevo segundo en San Juan. Detrás de él han quedado ciclistas de mucho nivel. Eso dice al menos la clasificación.