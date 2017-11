«Me gustaría ser en profesionales el Samitier que he sido en aficionados»

Sergio Samitier (Barbastro, 22 años) ha fichado por el Euskadi-Murias, que cierra su plantilla con la llegada de uno de los corredores que más ha llamado la atención en la temporada vasca de aficionados. Firma por dos temporadas. Rápido en la carretera, habla igual que anda en bicicleta: a toda velocidad. Es un fichaje muy prometedor para el equipo de Jon Odriozola, quien asegura que su nuevo pupilo es «el corredor más laureado de la temporada en el calendario amateur, un ciclista con mucho talento y un futuro muy prometedor». Samitier afronta el salto a profesionales con ambición: «No me vale estar todo el año aprendiendo».

Nació en Barbastro (Huesca) el 31 de agosto de 1995 Tiene 22 años. Altura y peso 1,80 m. y 62 kg. Aficionados corre desde 2014 en el equipo Lizarte. Palmarés 2017 ocho victorias. Circuito de Pascuas, Clásica Santa Cruz, una etapa y general de la Vuelta a Bidasoa, San Martin Proba, Dorletako Ama Saria, Clásica Lemoiz y Critérium de Verano. Disputó el Mundial sub 23 en Noruega.

- Sí. Se ha alargado mucho la cosa, pero se ha resuelto bien y estoy muy contento. Me quedo en casa, en el País Vasco, y en un equipo que va a hacer un calendario muy bueno. Estoy deseando que llegue la primera concentración del equipo para conocer a los compañeros que aún no conozco. Espero poder hacer un buen año y devolver al Murias la confianza que han depositado en mí. Sé que el equipo tenía la plantilla cerrada y ha hecho un gran esfuerzo para incluirme a mí, así que les estoy muy agradecido.

- Después de la brillante temporada que ha realizado, empezaba a extrañar que no terminase de cerrar su paso a profesionales.

- Sí, porque al final, estando en el Lizarte, todo apuntaba a que podría dar el salto a otro sitio, pero va a ser a un equipo Continental Profesional con un calendario buenísimo, con la posibilidad de disputar la Vuelta a España y carreras como la Vuelta al País Vasco y la Volta a Cataluña. Para mí, es una oportunidad muy buena de participar en carreras que quizá en otro sitio no habría podido disputar.

- ¿Ha sido una decepción no poder fichar por el Movistar?

- El Murias ya me llamó en marzo. Fueron los primeros en interesarse por mí. Entonces no pudimos concretar nada porque tenía que respetar los compromisos con el Lizarte y el Movistar. A final, ha sido el primero y el último. Siempre me han mostrado su interés y sé todo el esfuerzo que han hecho por tenerme, y espero responderles con hechos en la carretera, aunque soy consciente de que el salto a profesionales es importante. A ver si se nos da bien.

- Pero mucha gente daba por hecho que correría con el equipo de Eusebio Unzue.

- El gran problema es la reducción de los equipos, que pasan de nueve a ocho en las vueltas. La plantilla ha bajado de 28 a 24 ciclistas y ahí no entraba en los planes de Eusebio. Hay gente que me ha comentado si estoy decepcionado, pero nada de eso. No es el fin del mundo porque voy a tener un calendario buenísimo. Quizá en Movistar me iba a tocar acudir a carreras que no quería hacer nadie, como la París-Roubaix -que a mí me encantaría correr algún día, por cierto- y en el Murias voy a disponer de un calendario importante. Correremos mucho por aquí y a mí personalmente me haría ilusión disputar la Vuelta a Aragón, que se recupera este año.

- ¿Cómo se plantea su primera campaña arriba?

- Mi objetivo es sacar en profesionales el Samitier que he sido en aficionados. Sé que es diferente correr en amateurs y hacerlo en profesionales, que tocará adaptarse, pero no me conformo con aprender. No quiero dedicar el año a aprender. Quiero hacer más que eso.

- La temporada que ha completado en aficionados ha sido realmente espectacular.

- Estoy muy contento con mi etapa sub 23. He tenido tiempo para todo, para ayudar a los demás, para lucirme yo, para trabajar... No me arrepiento de nada de lo que he hecho. Algunos me decían que no tenía que haberme fugado de salida en el Campeonato de España, pero esas cosas hay que hacerlas en aficionados. Estoy contento del nivel que he dado.

- Definase a sí mismo como ciclista.

- Es difícil aventurar qué tipo de corredor puedes llegar a ser en profesionales, porque cambia todo. Ojalá pueda ser el mismo tipo de corredor que he sido hasta ahora. Creo que paso bien la montaña y en grupos pequeños soy rápido.

- ¿Se fija en algún ciclista en particular? ¿Tiene algún ídolo dentro del pelotón?

- Me gustan Alejandro Valverde y Julian Alaphilippe. ¡Ojalá pudiera ser como ellos! En realidad, me conformaría con ser la mitad de bueno que Valverde. Salvando las distancias, me gustaría poder convertirme en un corredor de esas características.

- El primer año suele ser complicado para los neoprofesionales.

- No se trata de estar todo el año aprendiendo, sino de devolver la confianza depositada en mí. Hablábamos antes de pasar con Movistar o con el Murias. En mi opinión, el salto natural desde aficionados debería de ser a un equipo Continental Profesional, seguir formándote y si das el nivel ascender al World Tour. Sin embargo, a veces parece que hay que llegar arriba de golpe y no es así. En el Murias voy a tener un calendario muy bueno.

- ¿Ya ha comenzado a entrenarse para la próxima temporada?

- No. Ahora estoy haciendo algo de mountain bike, nadar y gimnasio. De momento con suavidad. Saber que ya tienes equipo para el año que viene te da mucha tranquilidad.

- ¿Conoce a muchos de sus nuevos compañeros?

- Conozco bastante la plantilla y me parece que el Murias ha conseguido formar un equipo muy potente. Hay ciclistas expertos y los fichajes, gente como Eduard Prades por ejemplo, van a subir el nivel. Me parece que vamos a ser un equipo muy competitivo.