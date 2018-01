CICLISMO Sagan estrena el año con un triunfo en Australia Sagan celebra su triunfo ante Viviani y Ewan, ayer en Adelaida. / AFP El campeón del mundo se impone en la clásica People's Choice al batir al sprint a Greipel y Ewan LUCA CORSI SAN SEBASTIÁN. Lunes, 15 enero 2018, 12:55

Peter Sagan, triple campeón del mundo, estrenó el año con una victoria ayer en la clásica People's Choice, antesala del Tour Down Under, disputada sobre un recorrido de 50,6 km en el circuito urbano de Wakefield Road (Adelaida), al que se dieron 22 vueltas para un total de 51 kilómetros.

El eslovaco batió en el sprint a los otros dos favoritos de la carrera, el alemán André Greipel (Lotto) y el australiano Caleb Ewan (Mitchelton-Scott). Las apuestas apuntaban a Ewan, que defendía título, pero encontró dos rivales de enorme categoría en Greipel, que tiene en su historial 16 etapas y dos victorias generales en el Tour Down Under, y sobre todo en el poderoso Peter Sagan.

Clasificación 1. Peter Sagan (Bora) 1h04 25 2 André Greipel (Lotto-Soudal) m.t. 3 Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) m.t. 4 Elia Viviani (Quick-Step) m.t. 5 Simone Consonni (UAE) m.t. 6 Chris Lawless (Education First) m.t. 7 Sam Welsford (Australia) m.t. 8 Enrico Battaglin (Lotto-Jumbo) m.t. 9 Jasha Sütterlin (Movistar) m.t. 10 Mark Renshaw (Dimension Data) m.t. 78 Gorka Izagirre (Bahrain) a 32 96 Ion Izagirre (Bahrain) a 39

Durante el breve trayecto se formó una fuga de siete corredores, entre ellos el colombiano Jhonatan Restrepo (Astana), que no solo luchó por los sprint intermedios, sino que intentó marcharse en solitario varias veces. A mitad de recorrido los escapados tenían solo 24 segundos de ventaja sobre el pelotón, del que tiraba el Lotto de Greipel. El Sky, con un equipo muy joven, y el Quick Step empezaban a tomar posiciones. La fuga fue anulada en la vuelta 18 al circuito y en los últimos metros Peter Sagan volvió a demostrar que es el más fuerte.

El eslovaco explicó que «me encontraba bien, pero me vi cerrado por gente que venía remontando. Afortunadamente, todo acabó bien. Estoy muy contento. No me esperaba poder ganar».

Bastante peor le fue el día a Kristoffer Halvorsen. El joven noruego, campeón del mundo sub 23 en 2016, debutaba como profesional y se cayó en el sprint. Sufre una fractura en la mano derecha.

Tour Down Under, mañana

El Tour Down Under, primera vuelta de la temporada y primera prueba del World Tour, empieza mañana y se disputará hasta el domingo, con seis etapas y una participación de lujo.