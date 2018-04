Ciclismo El ritmo de la Itzulia no para Omar Fraile celebra su victoria en Delémont sobre Colbrelli. Al fondo, Gorka Izagirre, quinto. / AFP El santurtziarra Omar Fraile gana en Romandía y Roglic se coloca de líder IÑAKI IZQUIERDO Jueves, 26 abril 2018, 08:32

La calidad de la última edición de la Itzulia se confirma cada día que pasa. Los protagonistas de la Vuelta al País Vasco están dominando el mejor calendario internacional desde entonces. Julian Alaphilippe (Quick-Step) logró una victoria emblemática al derrotar a Alejandro Valverde (Movistar) en la Flecha Valona. Y ayer, Omar Fraile (Astana), ganador de la etapa de Eibar, se impuso en el Tour de Romandía, donde alcanzó el liderato el maillot amarillo de la Itzulia, el esloveno Primoz Roglic (Lotto-Jumbo). El ritmo que dan las carreteras de Euskadi renta beneficios en el World Tour.

Fraile sorprendió al gran favorito, Sonny Colbrelli (Bahrain), con un sprint largo. Testigo de la maniobra, Rui Costa (UAE), sorprendido por una acción muy similar del santurtziarra en el Giro de Italia del año pasado. Gorka Izagirre (Bahrain) fue quinto en meta y es sexto en la general. El de ayer es el segundo triunfo del corredor vizcaíno esta temporada, tras el de Eibar, ambos en carreras del World Tour. A los 27 años, se está convirtiendo en un corredor con habilidad para ganar, siempre a base de fuerza. Fue segundo en la octava etapa de la París-Niza.

Etapa 1 Omar Fraile (Astana) 4h03:42 2 Sonny Colbrelli (Bahrain) m.t. 3 Rui Costa (UAE) m.t. 4 Rudy Molard (Groupama-FDJ) m.t. 5 Gorka Izagirre (Bahrain) m.t. 6 Egan Bernal (Sky) m.t. 7 Pierre Latour (AG2R) m.t. 25 Jonathan Castroviejo (Sky) m.t. 28 Mikel Nieve (Mitchelton) m.t. 49 Ion Izagirre (Bahrain) m.t.

General 1 Primoz Roglic (Lotto-Jumbo) 4h09:16 2 Rohan Dennis (BMC) m.t. 3 Geraint Thomas (Sky) a 4 4 Diego Rosa (Sky) a 5 5 Pierre Latour (AG2R) a 5 6 Gorka Izagirre (Bahrain) a 8 7 Egan Bernal (Sky) a 10 8 Jonathan Castroviejo (Sky) a 10 9 Pierre Rolland (Education First) a 10 10 Richie Porte (BMC) a 13 12 Ion Izagirre (Bahrain) a 14

Fraile confirmó así el espectacular estado de forma del Astana, que está arrollando las últimas semanas. Ganó la Amstel Gold Race (Valgren) y tres de las cinco etapas del Tour de los Alpes (Pello Bilbao, Miguel Ángel López y Luis León Sánchez).

Roglic se hizo con el liderato al llegar a meta en el grupo de cabeza, del que se había descolgado Michael Matthews (Sunweb), el ganador del podio, en un puerto de segunda merced al trabajo del Astana, principalmente de Cataldo. El primer grupo estuvo formado por 53 ciclistas, entre ellos otros vascos como Jonathan Castroviejo (Sky), Mikel Nieve (Mitchleton) y Ion Izagirre (Bahrain).

Tanto Alaphilippe como Fraile como Roglic tienen en común haber destacado en la Itzulia y que están a punto de terminar la primera parte de sus temporadas, antes de hacer un parón y empezar a preparar el Tour. Ninguno hará el Giro.

«He acertado con el ataque»

Fraile explicó en meta que «no me estaba sintiendo muy bien tras las clásicas. Pero todo ha ido bien y he podido hacer una buena etapa. Después de todos los puertos aún teníamos muchos ciclistas en el grupo principal y mis compañeros trabajaron mucho para mí. Vi que podía llegar al sprint así que Cataldo y Fuglsang trabajaron para perseguir cualquier ataque y llevarme hacia delante. Les felicito y se lo agradezco. Me puse a rueda de Colbrelli y decidí empezar el sprint desde lejos, a unos 300 metros. Fue un acierto, porque el final picaba hacia arriba».

El santurtziarra considera que la victoria es una «gran motivación para el resto de la carrera, donde nuestra baza es Jakob Fuglsang. Ha demostrado que está en buena forma y trataremos de ayudarle para conseguir un gran resultado aquí».

La segunda etapa del Tour de Rokse disputa hoy entre Delémont e Yverdon-les-Bains, con un recorrido de 173,9 kilómetros. En principio, de transición antes de la cronoescalada de mañana y de la gran etapa de montana del sábado.