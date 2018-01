Ciclismo | Vuelta a San Juan Richeze vence en el nombre de Gaviria El colombiano del Quick Step acabó en el hospital por una caída durante la Vuelta a San Juan BENITO URRABURU Valle Fértil- Villa San Agustín Miércoles, 24 enero 2018, 22:50

El nombre que sitúa el final de la cuarta etapa de la carrera de San Juan, en Argentina, lo dice todo: Valle Fértil, en el que está situado la villa de San Agustín, una coqueta localidad que ha recibido una carrera que este miércoles no vivió para sobresaltos desde mucho antes de tomar la salida, puesto que la tormenta que cayó el día anterior había dejado algunas de las carreteras por las que debía de transitar en mal estado. Finalmente se hicieron los kilómetros previstos.

En la llegada vencía el argentino Maximiliano Ariel Richeze, un veterano argentino de 34 años, que fue el mejor en los 191 kilómetros de recorrido.

La mala noticia para el Quick Step es que Fernando Gaviria se vio implicado en una caída que se produjo a 50 kilómetros de meta, por lo que le trasladaron al hospital de San Juan para que le realizasen un reconocimiento médico más amplio. En principio no parecía tener más que golpes y algunas erosiones.

Lanzador, lanzado

Richeze es un corredor muy querido en San Juan, puesto que corrió con una formación de este estado en su época de aficionados, antes de realizar un amplio recorrido por muchas formaciones europeas. Su fortuna cambió cuando lo ficho el equipo Lampre, después de un periplo por formaciones más modestas como Navigare, Panaria o Nippo. Al final los buenos resultados que obtuvo le permitieron mejorar su situación deportiva en el Quick Step, como lanzador de Marcel Kittel, primero, y de Fernando Gaviria más tarde.

“No corro mucho en Argentina, por lo que este triunfo significa mucho para mí. He podido recibir el cariño de la gente. Cuando se ha caído Gaviria el equipo ha decidido que trabajaría para que yo hiciese la llegada. Han trabajado para mí y se lo agradezco. Él otro día lo hicimos para Fernando”, comentó.

Richeze se ha convertido en un corredor importante para Gaviria en un equipo que tiene cuatro corredores sudamericanos en sus filas: los colombianos Hodeg y Gaviria, el ecuatoriano Narváez y el propio Richeze.

Tiene cuatro hermanos y su padre, Omar, fue corredor en la década de los setenta y ochenta.

El líder Filippo Ganna, mantuvo su maillot de líder: “He aprendido una lección que no olvidaré nunca. Sin mis compañeros no soy nada. Sigo de líder gracias a ellos que me llevaron delante cuando me quedé cortado en los abanicos. Sin sus esfuerzo hubiera llegado a seis minutos”.

Caída sin consecuencias

A cincuenta kilómetros de la meta hubo una caída en la que se vieron obligados a abandonar, además de Fernando Gaviria, los argentinos Ricardo Escuela y Rubén Ramos, junto al italiano del Androni, Manuel Belletti, mientras el pelotón transitaba por un parque Triásico, cuya continuidad llega hasta el estado de La Rioja. También se produjo un abanico en el que se quedaron cortados Winner Anacona y Eduardo Sepúlveda, que llegaron a 6:17.

El pelotón discurrió por la Ruta 150, una carretera que pasan del infinito de sus kilometrajes a los toboganes que te hacían botar en el pequeño microbús en el que transitamos.

Habíamos llegado a un valle fértil después de pasar uno de esos paisajes que te encogen el corazón y te dejan tirado, mentalmente, en la mitad de la nada.

Eran unas rectas sin final, con una visión entre lunar y desértica un terreno duro, una carretera que los Guanacos atravesaban con total tranquilidad. Un terreno erosionado por el viento y la lluvia, en el que el pelotón de la prueba fue sorteando badenes en los que se había acumulado el agua que cayó la noche anterior.

Atravesaron ríos secos, con terrenos pedregosos que estaban anegados, secos por el calor de San Juan. Recibieron tal cantidad de agua que se desbordaron. Son kilómetros y kilómetros en los que no se ve una casa, una persona.

Esta carretera lleva hasta los Andes, al paso de Agua Negra, que conduce a Chile. Los cactus es lo más llamativo que vemos, el aire hace que el pelotón se corte primero, se vuelva a unir poco más tarde.

Dejamos muy cerca el Valle de la Luna, con un pelotón que va a llegar castigado a la subida en alto del viernes. Hubo corredores que parecían tener ciertas posibilidades en la general y se quedaron petrificados en esos valles en los que el silencio, primero, y el rodar del pelotón después, eran la única compañía del grupo.

Rafal Majka, rodeado

Después de un día de descanso, este jueves la Vuelta a San Juan afrontará sus tres últimas etapas. La más importante de ellas será la llegada a El Colorado, a 2.565 metros de altitud, con quince kilómetros de subida y una pendiente media del 6,4 por ciento. En esa cima se decidirá esta Vuelta a San Juan.

No son unas rampas que rompan el corazón de los ciclistas, pero son largas y si hace calor la situación se les complicará a muchos corredores.

Rafal Majka es el mejor colocado, a cinco segundos del líder, pero está rodeado de ciclistas sudamericanos que tienen hambre de triunfo.

Majka, que ha sido tercero en la Vuelta a España, solo ha ganado una prueba por etapas, la Vuelta a Polonia, y tanto para él como para el Bora resultaría importante vencer en San Juan, más que nada para no tener que depender tanto de Peter Sagan.

Junto a ellos se encuentra Óscar Sevilla, que parece un colombiano más. Nadie diría con su acento que nació en Osa de Montiel (Albacete).

Su compañero Omar Mendoza, además del ecuatoriano Jhonnatan Narváez, que está a 38 segundos del polaco, también contarán.

Benoot, Cavagna, Rodolfo Torres, Jarlinson Pantano y Daniel Díaz están a una distancia interesante. Hay muchos corredores que se la tendrán que jugar.