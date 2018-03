Volta a Catalunya «Estamos donde queríamos estar y la gente se alegra» Bizkarra, ayer en la fuga. / EFE Jon Odriozola destaca el recibimiento que ha tenido el Euskadi-Murias por parte de los otros equipos en su estreno en el calendario World Tour IÑAKI IZQUIERDO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 22 marzo 2018, 07:34

Tres días son suficientes para un primer balance de lo que significa correr una prueba World Tour. El Euskadi-Murias debuta estos días en la categoría en la Volta a Catalunya -que hoy tiene final en alto en La Molina- y su máximo responsable, Jon Odriozola, está satisfecho.

«Ya estamos donde queríamos estar y noto que la gente se alegra. Son muchos los que se me han acercado para felicitarme, como Matxin del UAE, Bruno Cenghialta del Astana, Eusebio Unzue del Movistar o Xabier Artetxe del Sky. Ya estáis aquí, me dicen. Estoy muy contento con la bienvenida que nos han dado, por nosotros y por el ciclismo vasco», explica el técnico oñatiarra.

Destaca que la presencia en una prueba World Tour «se nota en todo, en todos los ámbitos. Hay gente que se está dando cuenta de lo que estamos haciendo. Nuestra actitud en los primeros días de carrera también nos ha generado felicitaciones por parte de gente de dentro del ciclismo».

Un equipo como el Euskadi-Murias, necesariamente, llega con precaución a una cita como la Volta, con un cartel de lujo. «El primer impacto ha sido muy positivo, porque mientras la mayoría llega de París-Niza o Tirreno, nosotros veníamos de bastantes días en casa. Sin embargo, siendo valientes y atacando nos hemos sacudido esas incógnitas», cree Odriozola. En su opinión, «haciendo incluso menos que en otras carreras todo tiene mucha más repercusión. Es lo que queríamos. Estamos transmitiendo nuestro mensaje, que podemos estar aquí».

Bizkarra, al ataque

Ha llamado la atención que en dos de las tres etapas disputadas el hombre elegido para entrar en la pelea haya sido Mikel Bizkarra, sobre el papel una de las bazas para la general. Ayer cazó la fuga buena, pero no pudo seguir a Thomas de Gendt al final (Adam Yates abandonó por caída). Odriozola explica la estrategia. «Queríamos quitarle presión. Ya sabemos que puede hacer entre los 10 o los 15 primeros de la general, pero queremos quitarle ese peso y que pelee las etapas y la clasificación de la montaña. Ha estado con De Gendt, que no era fácil. Luego no ha podido seguirle, pero nadie ha podido seguir a esa bestia, que ha hecho una exhibición contra un viento tremendo. A Mikel algún día le puede salir bien, pero este es el nivel que hay y eso hay que saberlo también. Podía haber ido a rueda más cómodo, pero no es eso lo que queremos. El lunes, Cyril Barthe también tuvo la ocasión de probarse. Vamos a seguir por ese camino».

Según Odriozola, «la Volta es nuestra primera puesta a punto. El World Tour es una realidad que a veces puede ser dura. Aquí todos vienen de Tirreno y Niza y nosotros esperamos que Cataluña nos dé para la Itzulia ese punto que los demás tienen ahora respecto a nosotros».

Hoy se presenta la Itzulia

La Itzulia se presenta hoy a las 12.00 horas en el Malecón de Zarautz. La carrera arrancará el lunes 2 de abril en Zarautz y terminará el sábado 7 en Arrate. La gran novedad es el adelanto de la contrarreloj al cuarto día de carrera, en Lodosa.