Ciclismo Peter Sagan impone su potencia bajo temperaturas de 45 grados Vence al sprint y es nuevo líder del Tour Down Under, con Jon Izagirre undécimo y su hermano Gorka duodécimo LUCA CORSI SAN SEBASTIÁN. Sábado, 20 enero 2018, 09:05

Las altas temperaturas aprietan en Australia. No solo a los participantes en el Abierto de tenis. También a los integrantes del pelotón del Tour Down Under. Los termómetros marcaron 45 grados mientras los corredores cubrían los 128,2 kilómetros de recorrido entre Noowood y Uraidla.

El verano austral no amilana a Peter Sagan (Bora), vencedor de etapa y nuevo líder de la prueba que abre el World Tour de este año. Firmó su segunda victoria de la temporada y la número 102 de su brillante carrera profesional.

TOUR DOWN UNDER Etapa 1. Peter Sagan (Bora) 3h21 07 2 Daryl Impey (Mitchelton) m.t. 3 Luis León Sánchez (Astana) m.t. 4 Diego Ulissi (UAE) m.t. 20 Gorka Izagirre (Bahrain) m.t. 24 Jon Izagirre (Bahrain) m.t. 30 Enric Mas (Quick Step) m.t. General 1. Peter Sagan (Bora) 14h19 49 2 Daryl Impey (Mitchelton) a 2 3 Jay McCarthy (Bora) a 9 4 Luis León Sánchez (Astana) a 10 5 Diego Ulissi (UAE) a 14 11 Jon Izagirre (Bahrain) a 14 12 Gorka Izagirre (Bahrain) a 14 20 Richie Porte (BMC) a 14

Aguantó el ritmo impuesto por Richie Porte en la subida que seleccionó el pelotón cerca de meta y rebasó a Daryl Impey -también segundo dos días antes- unos metros antes de cruzar la línea de llegada. El maillot arcoiris se desenvuelve de maravilla en esas situaciones. Las domina. Tampoco Luis León Sánchez, tercero, pudo con el punch de un Peter Sagan que comienza fuerte la temporada.

Los hermanos Izagirre, Jon y Gorka, estuvieron al lado de los hombres fuertes de la carrera. El pequeño se está encontrando bien en su vuelta a la competición después de la caída en el Tour del año pasado. «No sentía dolor en los entrenamientos y me encontraba bien», apunta Jon. «Me faltaba ver cómo respondía en una carrera y no estoy teniendo ningún problema». También su hermano Gorka permanece agazapado en la general, a 14 segundos del líder, en su debut con el Bahrain.

El Tour Down Under cubre hoy su penúltima etapa, considerada reina y con final en alto, el Willunga Hill, puerto de primera categoría con una pendiente media del 7,5%. Lo ascenderán en dos ocasiones. Habitualmente es el punto elegido por Richie Porte para lanzar sus ataques definitivos en esta prueba. Será la rueda a seguir. También por los Izagirre.

Caja Rural, a Argentina

Eugenio Goikoetxea, director del Caja Rural, ha comunicado los seis hombres con los que participará a partir de mañana en la Vuelta a San Luis, en Argentina. El velocista francés Yannis Yssaad, el portugués Joaquim Silva, el granadino Álvaro Cuadros y el navarro Julen Amezqueta vestirán de este modo por primera vez sus nuevos colores. Junto a ellos tomarán parte el balear Lluis Mas y el también navarro Josu Zabala.