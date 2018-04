Ciclismo Pello Bilbao: «Es una victoria muy especial, justo un año después de la última de Scarponi» Pello Bilbao celebra su victoria en la meta de Folgaria, en el Trentino. / ASTANA Corredor del Astana Pello Bilbao emociona a al ciclismo con su triunfo en el Tour de los Alpes, donde su excompañero ganó en 2017 la primera etapa días antes de fallecer atropellado IÑAKI IZQUIERDO SAN SEBASTIÁN. Martes, 17 abril 2018, 08:39

Pello Bilbao (Astana) es el primer líder del Tour de los Alpes al imponerse en solitario en la primera etapa, disputada entre Arco y Folgaria (Italia). El corredor de Gernika, de 28 años, llegaba al antiguo Giro del Trentino tras ser octavo en la Itzulia y logró un triunfo emotivo para su equipo, en el aniversario de la última victoria de Michele Scarponi, en esta misma carrera. Bilbao se está convietiendo en uno de los puntales del Astana.

- ¿Cómo fue la victoria?

- Ha sido bonita y especial. Hoy se cumple un año desde que Scarponi logró aquí su última victoria y se puso de líder, días antes de sufrir el atropello que le costó la vida. Para nosotros era un día especial por volver a esta carrera. Nos lo tomábamos como un homenaje y poder dedicarle a él esta victoria es muy emocionante. Él ganó aquí y fue su última carrera, así que todo esto era muy especial para el equipo. Es una victoria simbólica.

- Se le ve emocionado...

- He sentido una emoción muy grande, lo mismo que todo el equipo. Además, la victoria ha sido fruto del trabajo colectivo. Todo el equipo ha estado delante, a gran nivel, y eso da más realce a esta victoria, que es de todos y dedicada para Scarponi.

- Este triunfo le va a convertir en una celebridad en Italia...

- (sonríe) Correr en Italia es muy especial para este equipo, porque muchos auxiliares y compañeros son italianos, así que corremos en casa y es verdad que lo que hacemos tiene repercusión.

- ¿Cómo fue la victoria?

- Había un puerto de cara a meta y el FDJ ha hecho la subida a bastante ritmo para Pinot. A cinco kilómetros de coronar han apretado y Pinot ha arrancado de lejos. Sky ha amarrado la carrera y Froome ha pasado al ataque a un kilómetro de la cima. Se han quedado cuatro delante y Aru, justo cortado. Cuando hemos visto que no podía enlazar, mi compañero Miguel Ángel López le ha rebasado y ha cerrado el hueco. Yo he arrancado y he alcanzado al cuarteto de cabeza. Poco a poco ha ido llegando gente y en ese momento ha aprovechado López para atacar, pero ha tenido un problema mecánico con la cadena y en ese momento de dudas es donde yo me he lanzado para adelante. El suelo estaba mojado. He aprovechado esa indecisión y por el pinganillo me decían que no mirase atrás, que a tope hasta la meta. He tenido que medir las fuerzas porque el último kilómetro era en subida y había que gestionar el esfuerzo para no reventar. Ha salido bien.

- Llegó en solitario, con tiempo para disfrutar del triunfo y celebrarlo.

- Por si acaso no he levantado el pie hasta que he cruzado la línea... No me podía fiar con la gente que venía por detrás. Además de la victoria, quería coger tiempo para la general. La llegada a Alpe di Pampeago (hoy) es muy dura y no sé si aguantaré. Por eso, todo el tiempo que pudiera coger era bueno.

- ¿Es su mejor triunfo?

- Sí. Teniendo el cuenta el nivel de los corredores que están aquí y la situación por lo de Scarponi, sí, es la victoria más especial. También lo son las conseguidas en casa, como Amorebieta, la carrera quizá más querida por mí. Pero esta es muy especial.

- ¿Atraviesa el mejor momento de su carrera?

- Sin duda. Año a año he ido mejorando y eso es lo más importante. Pero tengo margen de mejora, no he tocado techo.

- ¿Está asentado en el equipo?

- Poco a poco voy dando pasos adelante. El año pasado (llegó del Caja Rural) me costó adaptarme al principio, pero la temporada la terminé bien. Ahora, el equipo me ha dado mucha confianza y más responsabilidad, y estoy a gusto.

- ¿Cuál es su próximo objetivo?

- El Giro de Italia, como el de la mayoría de los que estamos aquí. Nuestra baza será Miguel Ángel López y queremos llegar al cien por cien.

- ¿Cómo ve a sus rivales?

- Aquí está toda la gente del Giro, y se nota que lo están preparando a tope. En la lucha por la etapa han estado Froome, Bennett, Pozzovivo, Aru, el mismo López... Corredores del máximo nivel. Eso también da valor a mi victoria.

- ¿Quién es su favorito para la corsa rosa?

- Aquí todo el mundo está preparando el Giro y todos están bien, pero nadie enseña demasiado sus cartas. Se les ve bien, pero no al cien por cien. Aún así, a este tipo de gente les basta para estar delante. Empiezan a asomar los gallos.