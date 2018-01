Ciclismo Óscar Sevilla busca el triunfo en San Juan «Físicamente me encuentro bien, he entrenado con Egan Bernal y consigo seguirle», afirma el ciclista BENITO URRABURU Peri Lago-Punta Negra Lunes, 22 enero 2018, 21:44

La tierra está reseca en Punta Negra, una zona del amplio territorio de San Juan, que el Gobierno del estado cuida con mimo, puesto que hay construidos cuatro diques seguidos que garantizan el suministro de agua para la población.

Óscar Sevilla está acostumbrado al calor de Colombia y también al que hace en tierras argentinas, donde ha llegado en un estado físico que considera “mejor que el año pasado, aunque llegué con más días de competición encima. He entrenado muy bien en Colombia, a 2.600 metros, y las sensaciones son muy buenas”, explica un Sevilla que a los 41 años (cumplirá los 42 en septiembre) sigue montado encima de una bicicleta… y consigue estar en muchas carreras con los mejores.

No solo corre, sino que también es el dueño del equipo Medellín, junto al director de la formación, José Velásquez. Además, lleva la representación de las marcas Berria, de bicicletas, y Catlike, en Colombia. Todo ello pensando en los próximos años que no sabe dénde le puede llevar, pero que normalmente estará ligado al mundo del ciclismo.

«El futuro no lo sé»

“Sigo teniendo mentalidad de ciclista y ni me planteo cuándo lo puedo dejar. Cumplo esta temporada 42 años y las cosas las voy viendo año a año. Cuando vea que no tengo ganas de entrenar me iré, pero lo decidiré yo. Cuando llegue julio analizaré cómo estoy”.

Estuvo descansando veinticinco días antes de comenzar de nuevo a entrenar a finales de octubre. “Empecé haciendo gimnasia, algo de natación y luego cogí la bicicleta. He compaginado los entrenamientos en altitud en Bogotá, con el trabajo en el plano, para ir cambiando de terreno. No estoy al cien por cien, pero sí estoy bien y pienso en disputar la carrera. Queda por ver cómo están los rivales”.

Hemos comentado que no ha disputado ninguna prueba oficial, pero sí corrió en Calí el 26 de diciembre. "Una carrera en circuito en la que finaliicé segundo y se rodó fuerte. Sólo fue una hora y media de carrera”.

Maneja su cuerpo en función de la gente con la que entrena: “Mi referente es Egan Bernal, con el que entreno. Me cuesta seguirle, pero lo he intentando y algunas veces lo consigo, por lo que mal no estoy”.

Muchos aspirantes

La familia es un pilar fundamental en su vida ciclista: “Vivo como un marqués. Mi mujer me tiene preparada la fruta cuando llego a casa de entrenar, me cuida, casi más de lo que me cuido yo”.

Los favoritos en la carrera comenzarán a verse hoy y para Sevilla, nombres como los de “los argentinos Sepúlveda (Movistar) y Dani Díaz (SEP de San Juan), mi compañero de equipo Vargas, el americano Stetina (Trek), Cavagna (Quick Step), Rodolfo Torres y Egan Arley (Androni) van a estar delante”.

En la vida de Sevilla, los números marcan su trayectoria. Hace dieciséis años ganó la clasificación de los jóvenes en el Tour de Francia y terminó segundo en una Vuelta a España. Ganaría en 2007 la Volta a Catalunya. A partir de ese momento su vida se convirtió en una espiral que todavía no ha terminado. Ha sobrevivido a todo.

“Disfruto con lo que tengo, voy día a día y lo vivo todo con intensidad, las carreras, los entrenamientos. Me he sentido siempre ciclista. Sí, sería importante ganar. ¿A quién no le gusta ganar? No será fácil. Además significaría mucho para mí, a nivel mental, con una limpieza interior, un descanso, una liberación. No sé”, afirma pensativo.