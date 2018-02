Cicilismo Olatz Odriozola: «Lo he pasado mal y ahora quiero disfrutar del Mundial» Olatz Odriozola. / DV La urnietarra del Bizikleta.com disputa hoy el campeonato del mundo de ciclo-cross élite en Valkenburg IÑAKI IZQUIERDO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 3 febrero 2018, 10:46

Olatz Odriozola (Urnieta, 34 años) debuta hoy en un Mundial de ciclo-cross. Es la única representación guipuzcoana en la cita de Valkenburg, en la que disputa la prueba élite (15.00-Eurosport), y la segunda ciclista del territorio en participar en un Campeonato del Mundo tras Nekane Lasa (2002 y 2004). La carrera élite masculina se correrá mañana a la misma hora.

- Todo listo para la gran cita de la temporada...

- Un poco nerviosa pero con muchas ganas de hacerlo bien. Por la mañana hemos inspeccionado el circuito y es muy técnico y duro. Hay mucho barro y sigue lloviendo, aunque para la hora de la carrera no se prevé agua. Físicamente es exigente.

- ¿Le ha gustado el circuito?

- No es el mismo barro que hay en Euskal Herria, pero sí me ha gustado. Lo que menos gracia me ha hecho es la salida, con un recta muy corta y una entrada cuesta abajo a un bosque. Habrá que andar con cuidado en la salida para evitar averías.

- ¿El barro será un problema?

- Hay unos surcos impresionantes en el circuito. Toca el cambio con el suelo. Los peraltes también resbalan mucho y si no coges bien la rodada de los demás no puedes pasar, te deslizas hacia abajo. Hasta andando es difícil. Me puede recordar algo al circuito del campeonato de España en Legazpi, pero más técnico y con más desnivel. No hay rectas para darlo todo, sino mucho cambio de ritmo. Es técnico.

- Parece complicado, ¿no?

- Al principio he dicho 'madre mía, dónde me he metido', pero después de dos vueltas le coges el truco. Claro que no es lo mismo ir sola, que ves todo y tienes espacio, que en grupo, que vas por donde puedes. Será entretenido. Al final le he cogido el gustillo.

- ¿Qué objetivo se marca en la carrera de hoy?

- Hacerlo muy bien y volver a casa quedándome a gusto. Que no se fastidie la carrera por una avería, una caída o por un fallo de concentración. Quiero darlo todo y disfrutar. Quiero sufrir y disfrutar.

- ¿Se marca algún puesto?

- No, porque no tengo referencias válidas. En la Copa del Mundo he hecho en torno a la 40ª, pero saliendo la última, en el puesto 70 o 65. Remontar desde ahí es un esfuerzo tremendo. En el Mundial salimos menos, unas 55, y partiré de más adelante. Espero hacerlo bien.

- ¿Llega en buen momento?

- Llego fresca, con pocas carreras encima. Eso es bueno, porque no llego quemada al final de temporada y espero aprovecharlo.

- Estuvo mucho tiempo parada por un accidente, que le hizo comenzar más tarde la temporada.

- Han sido cinco meses parada. Tuve un accidente en moto cuando iba a trabajar. Aunque se descartaron lesiones graves en la cabeza o internas, en los cinco meses de baja pasé por tres operaciones, dos en la muñeca y una en la pierna. Me he recuperado bien, pero todavía noto que en el brazo me falta fuerza y en la pierna no tengo la que tenía antes. Cuando tengo que coger la bici al hombro, lo noto. También me resiento después de mucho tiempo sobre la bici. Determinadas situaciones aún me dan un poco de respeto, pero cuando me pongo en la línea de salida se me olvida. Lo pasé muy mal pero le he dado la vuelta y ahora quiero aprovechar esta oportunidad.

- ¿Cuál ha sido su trayectoria en el mundo del ciclismo?

- Empecé tarde, con 20 años. Mi pareja hacía mountain bike y comencé con él. Luego él probó en ciclo-cross, pero cuando compró su segunda bici se lesionó y me dijo que la probara yo. Era grande pero le cambié la potencia y la tija para adaptarla a mis medidas e hice la temporada. El ciclo-cross era una preparación para el mountain bike. Al tiempo me compré un cuadro más pequeño, malo, pero vi que los resultados eran mejores que en mountain bike y quizá por eso me he ido decantando más por el ciclo-cross. A veces corro en carretera, pero como preparación.

- ¿Sigue compitiendo en mountain bike?

- Sí, hago la temporada, luego descanso y preparo el ciclo-cross. Esta temporada aún no he cogido la bici de monte y no sé cómo responderán los brazos y las piernas de las secuelas de la lesión. Tengo pensado hacer algo más de carretera.