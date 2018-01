CICLO-CROSS Odriozola, sin suerte en la Copa del Mundo Martes, 23 enero 2018, 07:30

Olatz Odriozola (Bizikleta.com) fue 42ª en la prueba de la Copa del Mundo de ciclo-cross, en Nommay (Francia). La urnietarra se vio relegada a la última posición tras una caída en la primera vuelta: «Me quedo con las ganas de saber cómo me podía haberme clasificado de no encontrar tantos problemas en la salida, ya que sentía que mi ritmo era para estar más adelante. Me he encontrado físicamente bien». Odriozola correrá el Mundial.