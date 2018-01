Ciclismo Año nuevo... siguen ganando los mismos Alejandro Valverde entra tercero, ayer en Mallorca. / EFE Siete meses después de su lesión, a Valverde le ha costado dos días volver a subir al podio: ayer fue tercero en Mallorca, donde se impuso Wellens IÑAKI IZQUIERDO Sábado, 27 enero 2018, 08:41

En los viejos tiempos, las figuras montaban la bici en la baca del coche y conducían hacia las primeras carreras de la temporada. Las utilizaban para entrenarse pensando en sus grandes objetivos. Los ciclistas modestos conocían las costumbres de los mejores, apretaban para llegar en forma al principio de temporada y aprovechaban para protagonizar gestas, cabalgadas suicidas y, con suerte, ganar algo. Hoy, el ciclismo ha cambiado y las grandes estrellas no dejan ni las migajas.

En apenas diez días de temporada, en este 2018 ya han ganado dos de los cuatro ciclistas en activo con más de cien victorias en su palmarés: Peter Sagan (Bora), la People's Choice y una etapa del Tour Down Under, y André Greipel (Lotto), dos etapas de la ronda australiana. Un tercero, Alejandro Valverde (Movistar), ha debutado en Mallorca y ayer, segundo día de competición, ya subió al podio. Fue tercero tras Tim Wellens (Lotto) y Gianni Moscon (Sky), y eso que el murciano vuelve de siete meses lesionado. El cuarto ciclista en activo con más de cien victorias, Mark Cavendish (Dimension Data), todavía no ha corrido.

En los nueve días de competición de primer nivel disputados este año, la lista de ganadores de etapas es la siguiente: Sagan (2), Greipel (2), Caleb Ewan (Michelton), Elia Viviani (Quick Step), Richie Porte (BMC), John Degenkolb (Trek) y Tim Wellens (Lotto). Todos ellos, acostumbrados al sabor de la victoria.

Ewan lleva 27 triunfos como profesional, 10 la temporada pasada. Elia Viviani se va a los 50, otros diez en 2017. Richie Porte suma 28, con 6 el año pasado. El australiano es un caso similar al de Valverde, ya que también se lesionó de gravedad en el Tour y no ha vuelto a correr hasta 2018. Daryl Impey (Michelton) ganó la general del Down Under, el triunfo 18 de su carrera. Degenkolb acumula 44 triunfos, solo uno en 2017 cuando estuvo casi todo el año lesionado tras sufrir un grave atropello entrenando. Finalmente, Wellens, ganador ayer en la Serra de Tramuntana, ya suma 17 triunfos de profesional, siete el año pasado.

Nadie se ha estrenado

Es decir, nadie ha estrenado su palmarés profesional en lo que va de temporada en carreras de primer nivel mundial o del calendario europeo. Entre los siete ganadores de etapas más Impey acumulan cerca de 400 victorias en profesionales. Y eso sin contar, por ejemplo, que Fernando Gaviria (Quick Step) también se ha estrenado este año, en la Vuelta a San Juan. El colombiano ha ganado ya cerca de 30 carreras, 14 la temporada pasada.

Estos datos vienen a ilustrar que la vida se ha complicado de forma inusitada para los modestos, porque los huecos para destacar cada vez son menos y más difíciles. En Argentina ha habido opciones para ganar (ayer lo hizo el local Gonzalo Najar, por ejemplo), pero el calendario top lo copan los mejores.

Valverde ya fue tercero ayer. Y su interminable lista de victorias enseguida empezará a subir, con toda seguridad. Ayer explicó que «el balance del día es muy bueno, genial diría. Me he sentido muy bien. Sabía que estaba entrenando bien, pero aquí eran las mejores condiciones para saber si de verdad mi rodilla estaba recuperada porque hemos tenido de todo: frío, lluvia, carreteras peligrosas... y mis sensaciones han sido buenísimas. Me he encontrado muy bien subiendo. Bajando pasaba más dificultades, iba con un poco de miedo y no quería correr riesgos porque el suelo estaba peligroso. Para mí ser tercero es como una victoria. Estar con gente de ese nivel para arriba después de lo que he pasado es para estar muy contento. Sabía que estaba bien, pero quizá no tanto». El resto del mundo sí se lo esperaba. Valverde sigue siendo Valverde.