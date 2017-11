Ciclismo El nuevo Movistar: Uno para todos y todos para uno Alejandro Valverde y Mikel Landa se saludan ayer en Gorraiz, ante la mirada de Nairo Quintana. / EFE El equipo de Eusebio Unzue arranca sin problemas entre Landa y Quintana y con el Tour como meta. El alavés, el colombiano y Alejandro Valverde podrían correr juntos la ronda gala para medirse al Sky de Froome LUIS GUINEA GORRAIZ. Sábado, 4 noviembre 2017, 16:08

En esta época en la que cualquier palabra o gesto es susceptible de interpretación, los buscadores del morbo se quedaron con las ganas en la concentración de pretemporada del Movistar Team. Quintana y Landa no llegaron a las manos, ni se miraron mal. Hasta que las cosas comiencen de verdad en la carretera, el equipo es y parece un remanso de paz. Para muestra, Eusebio Unzue guarda un vídeo en su móvil. Es de la cena del miércoles. Tradicionalmente los recién llegados al equipo se disfrazan. Y en el vídeo aparece Landa riéndose vestido de preso, con un cartel que reza #freelanda (libertad Landa), esposado a Nairo Quintana con música de fondo y bailando. Entre uno y otro pasan bailando por debajo algunas de las corredoras (también disfrazadas) del nuevo Movistar femenino.

El Movistar ha estado concentrado en Gorraiz desde el domingo por la noche hasta ayer. Cuestiones logísticas y exámenes médicos. Eusebio Unzue no ha tenido tiempo de reunirse con los directores del equipo para determinar los calendarios de sus figuras. Pero en su cabeza está el Tour como gran objetivo del año («es la única grande que no hemos ganado con Movistar») y con la más que segura posibilidad de alinear a Quintana, Valverde y Landa en la ronda francesa.

«No veo difícil encajar el puzle, porque la temporada es muy larga, con muchos objetivos, y tener tres líderes en el equipo es una suerte», comentaba ayer Unzue. «Vamos a llegar al Tour con Nairo y Landa en la mejor edad de ambos, y con la ilusión de batir a Froome. Nuestra ilusión es que los tres estén en el Tour. Cabe la posibilidad de que alguno pase antes por el Giro, pero está sin atar. O que sea la primera grande de los tres».

Libertad de elección de Landa

Visto lo que ha pasado en 2017, Nairo Quintana ha decidido que el Tour sea su gran objetivo en 2018. «Creo que luchar por el doblete Giro-Tour es posible, pero lo dejaré para 2019 o 2020». Hasta julio dosificará todo para el Tour. El colombiano añadió que «seguramente estaremos los dos en el Tour. Me gustaría la presencia de Landa. Lo hemos planteado con Eusebio».

Alejandro Valverde, al que la rodilla no le ha dado ninguna guerra en estos meses, quiere estar por la labor de repetir el mismo calendario de 2017 -el mejor año de su carrera-. El murciano no tiene previsto volver a pasar por el quirófano para quitarse los dos tornillos que tiene en la rótula tras la caída en el Tour de Francia.

Valverde dijo ayer que desde el percance ha hecho 6.000 kilómetros en bici, y que tiene la intención de volver a la competición en Mallorca. El primer ciclo terminará en las clásicas de abril. Luego está a lo que le diga el equipo, aunque visto el recorrido del Tour quiere ir a Francia. «La etapa de 65 kilómetros en los Pirineos me encanta», dijo el murciano.

¿Y Landa? El alavés aseguraba ayer que ha tenido un aterrizaje cómodo en Movistar, donde ha sido bien recibido por todos los compañeros, incluido un Quintana con quien no tiene ningún problema. Dispone de libertad de calendario. «Mi fichaje es a medio largo plazo. Quizá este año no pueda hacer lo que yo quiera pero a largo plazo es lo más adecuado», explica Landa. «El Tour me ha dejado con ganas de volver, pero voy a esperar al recorrido del Giro y decidirme. Si coincidimos en el Tour seremos más fuertes».

Unzue está ilusionado con un fichaje grande. «Mikel es un gran corredor que ha dado detalles de mucha calidad y que hasta 2017 no ha exhibido una gran regularidad», decía Unzue. «Está en la edad perfecta para ganar una grande. El deseo es que Mikel sea el estandarte de futuro de este equipo. Con él queremos dar a Telefónica motivos para seguir apostando por este deporte».