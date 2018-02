Ciclismo Nibali correrá la Vuelta al País Vasco Nibali hace el gesto del tiburón en su victoria en la etapa de la Vuelta en Andorra. / AFP Llegará a la salida de Zarautz directamente desde el Tour de Flandes para liderar un potente Bahrain con los hermanos Izagirre. El italiano regresa a la Itzulia ocho años después de su última presencia IÑAKI IZQUIERDO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 2 febrero 2018, 07:26

Vincenzo Nibali (Bahrain) será una de las grandes estrellas de la próxima edición de la Vuelta al País Vasco (del 2 al 7 de abril entre Zarautz y Eibar). El italiano competirá en carreteras vascas antes de afrontar su participación en el Tour de Flandes (1 de abril). En Euskadi, el Bahrain se presentará, por tanto, con una escuadra temible con Nibali y los dos hermanos Izagirre.

El 'Tiburón' de Messina ya está de regreso en Europa después de su desafortunado viaje a Argentina para disputar la Vuelta a San Juan, donde no pudo tomar la salida por una gastroenteritis. En su programación de la temporada estaba el Tour de Flandes, para entrar en contacto con los adoquines, que pueden ser decisivos en el próximo Tour de Francia. La cercanía del principio de la Itzulia y el monumento flamenco complicaba hacer doblete, pero Nibali y su equipo han solucionado la logística del viaje desde Bélgica la tarde del domingo 1 de abril a Bilbao, para desplazarse desde allí a Zarautz, donde arrancará la carrera.

Nibali considera que correr la Vuelta al País Vasco es fundamental para preparar bien el tríptico de las Ardenas -Amstel Gold Race, Flecha Valona y Lieja-Bastogne-Lieja- y por eso anuncia su presencia.

El siciliano no es un habitual de la Itzulia ni de las carreteras vascas en general. Ha disputados dos ediciones de la Vuelta al País Vasco, en 2005 y 2009. La Clásica de San Sebastián ha visto en liza cuatro veces al Tiburón, en los años 2005, 2006, 2008 y 2010.

Tras el fiasco de Argentina, Nibali dará inicio a su temporada en el Tour de Dubai (del 6 al 10 de este mes) y el Tour de Omán (del 13 al 18).

A la espera de Froome

Nibali es uno de los seis ciclistas que ha ganado Vuelta, Giro y Tour, junto a Anquetil, Merckx, Hinault, Gimondi y Contador. Tiene dos Giros, un Tour y una Vuelta a España, a la espera de lo que suceda con el caso Froome.

El siciliano fue segundo en el podio de Madrid en septiembre, por lo que si Froome es sancionado pasaría a ser el ganador y a tener cinco grandes vueltas en su palmarés, alcanzando a Binda, Bartali y Gimondi, auténticos gigantes del ciclismo italiano de todos los tiempos.

Según 'La Gazzetta dello Sport', el Tribunal Antidopaje de la UCI ya estaría en condiciones de comenzar a analizar el caso del resultado adverso de Chris Froome en un control de la Vuelta a España y dar inicio así a un proceso que se presume complicado.

El británico no está sancionado y en teoría podría correr cualquier carrera. De momento sigue con su preparación en Sudáfrica, lo que contribuye a que no aumente la temperatura del caso. Diferentes organizaciones y autoridades, comenzando por el presidente de la UCI, ya han dicho abiertamente que no quieren verle en las carreras. Froome, por su parte, niega que esté negociando la sanción con la UCI.